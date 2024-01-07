«Разгильдяйство и формализм не прокатят». Что ждёт Президент от Года качества?

О том, какими смыслами будет наполнен Год качества, говорили на отдельном совещании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для Беларуси не новость, что каждый год посвящают какой-то ключевой идее. Но подход к ее воплощению, откровенно говоря, оставляет желать лучшего. Был Год науки, культуры, молодежи. А кто вспомнит? Было да прошло. Едем дальше, как говорится. Справедливости ради, в этом списке выделяется трехлетка, посвященная малой родине. Тут мы ее прожили как следует: и заброшенные дома в глубинке восстанавливали, и песни про отчий дом пели, и возрождали, и возвращали, и модно стало в деревне лето проводить. Впереди Год качества. Казалось бы, неосязаемого, но задача стоит амбициозная – эффект от этой истории в конце 2024-го должен прочувствовать на себе каждый белорус. Стать в чем-то лучше – это основная цель, и масштаб здесь неважен. Главное – сдвинуться с места. Особое, уникальное должно быть, конечно, отмечено. У нас есть знаки отличия. К примеру, премия правительства. Но самые исключительные образцы получат Государственный знак качества. И даже главный вопрос – не каким он будет (сейчас активно обсуждают дизайн), а кому и за что будут его присуждать. Рассматривая на выставке во Дворце Независимости образцы продукции, которая претендует на высокое звание, Александр Лукашенко задавал два вопроса: в чем уникальность и сколько здесь белорусского? Да, путь к вершине требует усилий, профессионализма, неравнодушия к делу, но и ведь результат того стоит. Покорив новую высоту, мы сможем выйти на качественно новый уровень жизни, а главное – оставить базу для новых поколений.

За этим румяным и уж очень ароматным хлебом огромные человеческие усилия: от бессонных ночей хлеборобов в полях до несомненного профессионализма пекарей в цехах. Он – это наглядный символ величия труда, содержащий в себе мудрость прошлого, залог благополучия настоящего и, конечно, будущего. Президент: качества еще не хватает, надо подниматься на ступень выше! Подробнее здесь.

В этой простой, на первый взгляд, мысли очень глубинный смысл. Ведь, если разобраться, качественный результат в работе – это показатель ответственности каждого из нас. А как иначе? От серьезности подхода к своему делу, к примеру, зависит жизнь человека (если говорим о медиках), уровень знаний у детей (если об учителях), справедливость решения (если о судьях), будущий урожай (если об аграриях). Можно еще долго перечислять, все профессии важны, суть в другом: если уж взялся за дело, то делай его хорошо. Лукашенко: чтобы быть в тренде, надо немного добавить – надо заслужить этот знак качества!

Хотя с другой стороны, если разобраться, то не время и обстоятельства должны нас подталкивать к совершенству, а мы сами себя. Во-первых, белорусы по своей сути трудолюбивый народ, а во-вторых, чтобы жить хорошо, у нас есть все. А в-третьих, мы же в конечном счете говорим об уровне нашей жизни. Потому все закономерно, чтобы она была достойной, постараться придется каждому.

Физика – это очень удивительная наука. Казалось бы, простая линейка, прозрачная, все через нее видно. Но на самом деле, если посмотреть внимательно, можем обнаружить интересные факты.

Поляризационная пластинка – свет есть, света нет. Это, в принципе, известный факт. Но если мы сюда поместим прозрачную линейку, между монитором и пластиночкой, увидим, что линейка становится цветной.

Более 30 лет профессионального стажа, десятки пособий и ученики-олимпиадники, да и сам он отличник образования. Сельский педагог из Смиловичей Анатолий Шабусов – человек еще старой закалки. Но в современных реалиях это не мешает, а наоборот. Гармоничное сочетание новых информационных технологий и сильных фундаментальных знаний создают удивительное комбо: не заставлять учиться, а заинтересовать в предмете, не пользоваться старым оборудование, а внедрять новое. И в конце концов, через любопытные опыты заложить то самое зернышко любви к точным наукам. Говорить на одном языке и вместе развиваться. Простые правила эффективной и качественной работы. Вообще, качество – это важный критерий, которым педагог руководствуется во всем.

Анатолий Шабусов, учитель физики и математики средней школы № 1 Смиловичей:

Этот год, Год качества, хорошо, что такое придумали. Потому что это то, чего действительно не всегда хватает. В том числе и в образовании. Очень часто мы работаем и вхолостую. Не всегда те знания, которые пытаемся донести детям, ими воспринимаются и к ним доходят, во-вторых, потом применяются. Поэтому здесь обязательно нужно переосмыслить, для чего мы учим детей. Наша работа пойдет на пользу. Увеличится ли КПД, эффективность продуктивность, в том числе качество, или это просто так?