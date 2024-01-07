Валерий Гайдукевич: главное, чтобы законы не отрывались от людей и имели практическую направленность
Патриотизм, уверенность в будущем своей страны и желание сделать ее лучше – вот главное, что должно быть сегодня у каждого гражданина Беларуси. О том, какую работу в сфере гражданско-патриотического воспитания, а также на благо общества проводит Совет Республики, поговорим с сенатором Валерием Гайдукевичем.
Итоги года для Совета Республики
Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности:
Первое – это международная деятельность, достаточно активно на протяжении всего созыва и особенно активно последний год проводились прибытие, прием делегаций иностранных государств. К нам приезжал спикер парламента Кубы. То есть была достаточно активно здесь работа с ним. Активизировалась работа в парламенте групп дружбы. В частности, вот тоже Кубинская Республика, Никарагуа, Корейская Народно-Демократическая Республика. Это тоже дает свои положительные результаты при встречах на различных международных площадках. Мы узнаем друг друга, поддерживаем друг друга. Соответствующим образом помогаем в той непростой ситуации политической, которая складывается вокруг нашей страны. Доводим позицию нашего государства, нашего Президента.
И отдельно хотел бы отметить работу экспертного совета, который создан при Совете Республики по поручению Президента. Он достаточно активно работает. Во-первых, по формированию достаточно продуманного законодательства, то есть все законы проходят экспертизу через комиссию и получают или одобрение, или замечания, которые в последующем исправляются. Особый, конечно, пласт работы я хотел бы отметить – это работа с обращениями граждан. Благодаря такой активной позиции Натальи Ивановны Кочановой эта работа приобрела более целенаправленный и результативный характер. То есть решаются проблемы, которые казались нерешаемыми. Когда за это берутся сообща и парламентарии, и исполнительная власть, то, как правило, и проблемы решаются. И люди довольны. В последнее время много благодарностей по тем обращениям, которые были и которые положительно решены. Поэтому сенаторы достаточно активно работают и, я уверен, будут продолжать работать, чтобы позитивно развивалась наша страна.
Какой должна быть работа сенаторов в Год качества?
Валерий Гайдукевич:
Во-первых, мы должны быть в русле того развития, как развивается страна. У нас очень впечатляющие результаты экономического развития за прошедший год. И, конечно, для того чтобы сохранить эти позиции, чтобы их усилить, необходимо именно качество в работе, качество нашей продукции, а чтобы получить качественную продукцию, значит, нужно соответствовать отношению тех людей, которые исполняют это.
Что касается парламентариев, то наша задача – это качественные законы. Самое главное, чтобы они не отрывались от земли, от людей, имели практическую направленность. То есть чтобы закон был действительно нужным и помогал решать те проблемы, которые возникают, потому что развитие не стоит на месте, оно двигается. И соответствующим должно быть и законодательное обеспечение того прогресса, который сегодня существует.
Портрет современного патриота Беларуси
Валерий Гайдукевич:
Это очень широкое понятие. Патриот – это тот человек, который занимает определенное место в обществе и производит блага и для своей семьи, и для общества, и для государства. Человек, который делает все для того, что страна процветала, чтобы она развивалась и двигалась вперед. А самое главное, что на каждом рабочем месте человек – это тоже патриот, который спортивными достижениями проставляет страну. Патриот, который производит качественную продукцию, это тоже патриот. Патриот, который учит и воспитывает подрастающее поколение. Это патриот, который имеет хорошую семью, который воспитывает должных патриотов в своей семье. А самое главное, что это человек, который готов любое время встать на защиту своего государства и отстаивать каждую пядь своей земли. Вот это настоящий патриот.