Валерий Гайдукевич: главное, чтобы законы не отрывались от людей и имели практическую направленность

Патриотизм, уверенность в будущем своей страны и желание сделать ее лучше – вот главное, что должно быть сегодня у каждого гражданина Беларуси. О том, какую работу в сфере гражданско-патриотического воспитания, а также на благо общества проводит Совет Республики, поговорим с сенатором Валерием Гайдукевичем. Итоги года для Совета Республики

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности:

Первое – это международная деятельность, достаточно активно на протяжении всего созыва и особенно активно последний год проводились прибытие, прием делегаций иностранных государств. К нам приезжал спикер парламента Кубы. То есть была достаточно активно здесь работа с ним. Активизировалась работа в парламенте групп дружбы. В частности, вот тоже Кубинская Республика, Никарагуа, Корейская Народно-Демократическая Республика. Это тоже дает свои положительные результаты при встречах на различных международных площадках. Мы узнаем друг друга, поддерживаем друг друга. Соответствующим образом помогаем в той непростой ситуации политической, которая складывается вокруг нашей страны. Доводим позицию нашего государства, нашего Президента. И отдельно хотел бы отметить работу экспертного совета, который создан при Совете Республики по поручению Президента. Он достаточно активно работает. Во-первых, по формированию достаточно продуманного законодательства, то есть все законы проходят экспертизу через комиссию и получают или одобрение, или замечания, которые в последующем исправляются. Особый, конечно, пласт работы я хотел бы отметить – это работа с обращениями граждан. Благодаря такой активной позиции Натальи Ивановны Кочановой эта работа приобрела более целенаправленный и результативный характер. То есть решаются проблемы, которые казались нерешаемыми. Когда за это берутся сообща и парламентарии, и исполнительная власть, то, как правило, и проблемы решаются. И люди довольны. В последнее время много благодарностей по тем обращениям, которые были и которые положительно решены. Поэтому сенаторы достаточно активно работают и, я уверен, будут продолжать работать, чтобы позитивно развивалась наша страна. Какой должна быть работа сенаторов в Год качества?

Валерий Гайдукевич:

Во-первых, мы должны быть в русле того развития, как развивается страна. У нас очень впечатляющие результаты экономического развития за прошедший год. И, конечно, для того чтобы сохранить эти позиции, чтобы их усилить, необходимо именно качество в работе, качество нашей продукции, а чтобы получить качественную продукцию, значит, нужно соответствовать отношению тех людей, которые исполняют это. Что касается парламентариев, то наша задача – это качественные законы. Самое главное, чтобы они не отрывались от земли, от людей, имели практическую направленность. То есть чтобы закон был действительно нужным и помогал решать те проблемы, которые возникают, потому что развитие не стоит на месте, оно двигается. И соответствующим должно быть и законодательное обеспечение того прогресса, который сегодня существует. Портрет современного патриота Беларуси