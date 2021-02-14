О ВНС в новом ток-шоу «По существу». Что говорили о масштабном форуме эксперты и политологи?

Новости Беларуси. Все многообразие тем Всебелорусского народного собрания – от геополитики и беспрецедентного давления на Беларусь извне до изменений в Конституцию и работы экономики – стало поводом для предметного анализа в новом ток-шоу на нашем телеканале «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь .

Ведущие программы – генеральный директор СТВ Кирилл Казаков и политический обозреватель Алена Сырова – вместе с гостями шоу разложили основные месседжи всенародного форума по полочкам.

Ток-шоу «По существу» – большая премьера на СТВ. Приурочили ее к началу работы Всебелорусского народного собрания. А новая студия с уникальными техническими возможностями помогла дополнить дискуссию визуальными эффектами.

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Гостями первых двух выпусков стали делегаты и гости всенародного форума, а также эксперты, историки и политологи. Говорили на самые злободневные темы, в том числе и о ситуации в Беларуси в поствыборный период.