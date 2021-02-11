Шеф-редактор ток-шоу «По существу»: это будет очень предметный разговор на конкретные темы

Новости Беларуси. В ток-шоу СТВ «По сути» примут участие гости из разных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В ток-шоу СТВ «По сути» примут участие гости из разных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валентина Железная, шеф-редактор ток-шоу «По существу»:
Что касается названия ток-шоу, оно было выбрано примерно из 50 вариантов. Мы планируем, что это будет очень предметный разговор на конкретные темы и с конкретными предложениями. У нас довольно строгий тайминг, всего час, поэтому и диалог будет по существу.
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Что касается гостей, творческая команда проекта очень основательно поработала над подбором – почти полтора десятка, и это только в первый день проекта. Это люди разных статусов, разных компетенций с очень полярными мнениями, очень нестандартными, так что это будет очень любопытно послушать.
Еще один важный момент. По сути, сегодняшняя премьера – это возрождение формата ток-шоу на телеканале СТВ. Мы рассчитываем, что такой информационный повод как шестое Всебелорусское народное собрание станет хорошей отправной точкой.