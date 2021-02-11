Шеф-редактор ток-шоу «По существу»: это будет очень предметный разговор на конкретные темы

Валентина Железная, шеф-редактор ток-шоу «По существу»:

Что касается названия ток-шоу, оно было выбрано примерно из 50 вариантов. Мы планируем, что это будет очень предметный разговор на конкретные темы и с конкретными предложениями. У нас довольно строгий тайминг, всего час, поэтому и диалог будет по существу.

Замгендиректора СТВ о новой студии: создавалась, чтобы не ограничивать творческий полёт какими-то формами

Что касается гостей, творческая команда проекта очень основательно поработала над подбором – почти полтора десятка, и это только в первый день проекта. Это люди разных статусов, разных компетенций с очень полярными мнениями, очень нестандартными, так что это будет очень любопытно послушать.