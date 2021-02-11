Замгендиректора СТВ о новой студии: создавалась, чтобы не ограничивать творческий полёт какими-то формами

Новости Беларуси. Техническая служба проверяет каналы связи, освещение, звук новой студии СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, конечно, важно правильно расставить камеры, чтобы зритель смог наблюдать за ток-шоу с разных ракурсов. Студия самая большая в истории телеканала. И главное ее предназначение – производство национального контента.

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Общая площадь студии – более 500 квадратных метров. Но полезная площадь, пригодная для съемок, – больше 350 квадратных метров. Конечно, здесь не проведешь концерт уровня Дворца Республики, здесь просто нет столько места, но для телевидения здесь, в принципе, достаточно. Это концерты, ток-шоу, записи каких-то программ, вплоть до съемок рекламных роликов.