Думаю, что мы справились. Команда ток-шоу «По существу» рассказала о первом прямом эфире

Новости Беларуси. В четверг, 11 февраля, состоялась премьера ток-шоу «По существу». Сегодня там вновь ждут участников ВНС, экспертов и политологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В студию придут новые гости с не менее интересной точкой зрения. Съемочная команда готовится к новому выпуску. За происходящим на телевизионной площадке следит корреспондент Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Премьера «По существу», над которой трудилась огромная команда СТВ, прошла успешно. Тщательная проработка информационного контента и удачный подбор спикеров сделали свое дело. Я думаю, все, кто вчера смотрел ток-шоу, согласятся со мной: разговор получился настолько ярким, что его можно разбирать на цитаты.

Роль ведущих на себя взяли генеральный директор телеканала СТВ Кирилл Казаков и наш политический обозреватель Алена Сырова. Именно этот тандем собрал воедино мнения о том, чего достигла наша страна и какие пути развития необходимо выбрать. Находиться у руля такого масштабного ток-шоу достаточно сложно: необходимо успеть дать слово каждому гостю, жонглировать темами так, чтобы разговор по существу не превратился в скучную беседу и при этом уложиться в тайминг. Первыми впечатлениями от премьеры ток-шоу поделились сами ведущие.

Кирилл Казаков, ведущий ток-шоу «По существу»:

Все произошло хорошо. Может быть, не так, как мы хотели, потому что в любом случае это был первый эфир из нашей новой студии. Понятное дело, что и для меня опыт новый ведущего ток-шоу, потому что у меня этот опыт был 15 лет назад. Все-таки это прямой эфир, все-таки для СТВ новый формат. Я думаю, что мы справились. Все хорошо.

Алена Сырова, ведущая ток-шоу «По существу»:

Надо сказать, что журналисты телеканала СТВ в прямые эфиры выходят часто. Но все-таки вести ток-шоу в прямом эфире, когда несколько гостей (а у нас шесть человек в одно время на площадке) и затрагиваются самые разные темы, более того, когда ты ограничен эфирным временем (у нас это около часа) – это вводит в определенные рамки. Название нашего ток-шоу – «По существу» – отражает суть происходящего на площадке. Потому что нет времени лить воду вместе с гостями, а задаются конкретные вопросы, звучат конкретные мнения. Собеседники у нас были прекрасные. Все люди компетентные, притом это не только делегаты, но и эксперты, высшие должностные лица.

Если вчера атмосфера на площадке была более праздничной, премьерной, то сегодня настроение рабочее. С самого утра здесь работают техническая служба и операторский состав.

Кстати, вчера нам удалось понаблюдать за съемочным процессом. Одна из точек с сильным накалом волнения, ответственности и усиленной работы – наша ПТС. Это передвижная телевизионная станция – это специальный автомобиль, укомплектованный всем необходимым оборудованием для видеотрансляции. Во время съемок в нем находился весь режиссерский состав. Именно они контролировали процесс и держали связь со всей командой через специальные рации. Наш оператор-постановщик Дмитрий Травин – один из тех, кто вчера обеспечил разнообразие ракурсов, динамику в кадре и качество.

Юлия Стриго:

Расскажи, пожалуйста, в чем же заключается все-таки сложность работы оператора в формате ток-шоу? Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров дирекции телепроизводства телеканала СТВ:

У нас операторы должны следить за каждым человеком (на площадке находятся восемь человек: два ведущих и шесть спикеров). Они должны следить за ведущими, которые ходят по всей площадке, выслеживать каждое их движение, каждый шаг. Спикеры могут говорить наперебой друг другу. Это надо отследить так четко, чтобы не было вообще затыка в эфире. Операторы находятся в таком, скажем, легком напряжении. Но выполняют работу безупречно. Юлия Стриго:

Нам-то видно, а зрителю кажется, что здесь в каждой точке камера. Сколько их и какие технические возможности вообще есть?

Дмитрий Травин:

Зритель и не увидит эти камеры. Мы отошли от всех стандартов и создали такую площадку, чтобы камеры были где-то спрятаны. Их 10 штук, и они расположены так, чтобы видеть все 360 градусов. Благодаря нашим режиссерам, которые это четко отсматривают и видят каждый планчик, мы сделали все возможное и невозможное, чтобы выйти в этот классный новый эфир. Юлия Стриго:

Это была премьера. Что удалось, а над чем еще нужно поработать сегодня? Дмитрий Травин:

Удалось с этой большой студией – первой, кстати, которая у нас получилась – практически сделать невозможное и отойти, я повторюсь, от этих шаблонов.