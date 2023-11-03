О труде депутатов, новшествах системы и выборах. Большое интервью с Андреем Бугровым
«Решение есть! Депутатский ответ» – проект, посвященный тем, кого мы с вами выбрали представлять наши интересы во власти. Мы отдаем им свой голос, они принимают верное решение. Местные советы – посредники между властью и людьми. Узнаем, как в Минске народные избранники реагируют на запросы общества, как помогают тем, кто устал стучаться в закрытые двери.
В студии программы – Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов.
Что значит быть депутатом?
Наталья Надольская, СТВ:
Депутат участвует в общественной жизни, посещает районы, встречается с гражданами. Без вас не обходится ни одно открытие социально значимого объекта. Сколько их было за вашу деятельность?
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
У нас было много мероприятий, которые связаны с нашим городом, депутаты принимают активное участие. Депутат не должен находиться в кабинете, его рабочее место рядом с людьми. Поменялись подходы, но депутатский корпус делает все, чтобы жизнь минчан была комфортной. Те объекты, которые открываются – это удобство. За каждым объектом – будущее и настоящее нашего города.
Что такое КОТОС и как он влияет на город?
КОТОС – это коллективный орган территориального общественного самоуправления.
Андрей Бугров:
Впечатляет работа и отношение людей. Это люди с активной гражданской позицией, которым небезразлично, как будет развиваться город и отдельно взятая дворовая территория. Это помощники депутатского корпуса, фундамент местного самоуправления.
Сколько избирательных округов в Минске?
Наталья Надольская:
В Минске 55 депутатов и 57 округов. Это много или мало?
Андрей Бугров:
На двухмиллионный город – 57 округов. На одного депутата приходится около 40 тысяч населения, это большая нагрузка и ответственность.
С какими проблемами обращаются люди к депутатам?
Андрей Бугров:
Кто-то обращается для решения проблем своего избирательного округа, дома, двора. Кто-то решает личные вопросы. Бывает, что граждане обращаются с вопросами личного характера, используя депутатский корпус. В любом случае рассматриваем, помогаем, направляем.
Для чего нужен единый день депутата?
«Единый день депутата даже более востребован, чем обычные дни приемов депутатского корпуса. В течение рабочего дня с 8 утра до 8 вечера ты можешь прийти к любому депутату Минска с вопросами вне зависимости от избирательного округа. Люди идут и с предложениями», – отметил Андрей Бугров.
Чем депутаты помогают гражданам страны?
Андрей Бугров:
Депутат может оказать консультацию. Но самое главное, что депутат по каждому обращению направляет обращение в ту инстанцию, которая может оказать содействие. Мы можем этот вопрос вынести на сессию и рассмотреть обращение как депутатский запрос.
Есть ли проблемы, которые не могут решить депутаты?
Андрей Бугров:
К сожалению, есть. Когда к нам приходят люди с решением судов, мы уже ничем помочь не можем.
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С какой программой кандидаты в депутаты идут на выборы?
Андрей Бугров:
Кандидат разрабатывает свою программу, работает в своем избирательном округе, встречается с избирателями. В преддверии избирательной кампании надо просто приходить на приемы, надо встречаться с кандидатом, задавать ему вопросы. Кандидаты на таких встречах вырабатывают те наказы, которые в дальнейшем реализовывались.
Как изменился депутатский корпус?
Андрей Бугров:
Хочется отметить руководителей системы образования, здравоохранения. Это те руководители, которых знают в избирательном округе. Директора крупных предприятий, люди, которые на виду. Бизнесмены, ведущие экономисты, у нас широкий пул компетентных специалистов.
Есть ли депутаты, которые избираются из года в год?
Андрей Бугров:
Есть. Есть один депутат, который избирался семь созывов подряд. Почти 30 лет. Это как раз оценка избирателями его деятельности. Есть десть депутаты и по три-четыре созыва.
Насколько обновится депутатский корпус?
«Как показывает статистика, около 30 % депутатов переходят в следующий созыв, потому что есть наказы, которые не реализованы. Есть успехи, благодаря которым избиратели хотят их видеть в дальнейшем. Все зависит от избирателей», – отметил Андрей Бугров.
Как партии готовятся к выборам?
Андрей Бугров:
Готовятся активно. Задача любого партийного движения – борьба за власть. Будем выдвигать своих кандидатов и наблюдателей.
Есть ли люди, которые не доверяют депутатам?
Андрей Бугров:
Такое рассуждение только у людей, которые к этим депутатам не обращаются. Надо обращаться со своими проблемами и говорить.
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