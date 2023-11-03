О труде депутатов, новшествах системы и выборах. Большое интервью с Андреем Бугровым

«Решение есть! Депутатский ответ» – проект, посвященный тем, кого мы с вами выбрали представлять наши интересы во власти. Мы отдаем им свой голос, они принимают верное решение. Местные советы – посредники между властью и людьми. Узнаем, как в Минске народные избранники реагируют на запросы общества, как помогают тем, кто устал стучаться в закрытые двери. В студии программы – Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов. Что значит быть депутатом? Наталья Надольская, СТВ:

Депутат участвует в общественной жизни, посещает районы, встречается с гражданами. Без вас не обходится ни одно открытие социально значимого объекта. Сколько их было за вашу деятельность?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

У нас было много мероприятий, которые связаны с нашим городом, депутаты принимают активное участие. Депутат не должен находиться в кабинете, его рабочее место рядом с людьми. Поменялись подходы, но депутатский корпус делает все, чтобы жизнь минчан была комфортной. Те объекты, которые открываются – это удобство. За каждым объектом – будущее и настоящее нашего города. Что такое КОТОС и как он влияет на город? КОТОС – это коллективный орган территориального общественного самоуправления. Андрей Бугров:

Впечатляет работа и отношение людей. Это люди с активной гражданской позицией, которым небезразлично, как будет развиваться город и отдельно взятая дворовая территория. Это помощники депутатского корпуса, фундамент местного самоуправления. Сколько избирательных округов в Минске? Наталья Надольская:

В Минске 55 депутатов и 57 округов. Это много или мало?

Андрей Бугров:

На двухмиллионный город – 57 округов. На одного депутата приходится около 40 тысяч населения, это большая нагрузка и ответственность. С какими проблемами обращаются люди к депутатам? Андрей Бугров:

Кто-то обращается для решения проблем своего избирательного округа, дома, двора. Кто-то решает личные вопросы. Бывает, что граждане обращаются с вопросами личного характера, используя депутатский корпус. В любом случае рассматриваем, помогаем, направляем. Для чего нужен единый день депутата? «Единый день депутата даже более востребован, чем обычные дни приемов депутатского корпуса. В течение рабочего дня с 8 утра до 8 вечера ты можешь прийти к любому депутату Минска с вопросами вне зависимости от избирательного округа. Люди идут и с предложениями», – отметил Андрей Бугров. Чем депутаты помогают гражданам страны?

Андрей Бугров:

Кандидат разрабатывает свою программу, работает в своем избирательном округе, встречается с избирателями. В преддверии избирательной кампании надо просто приходить на приемы, надо встречаться с кандидатом, задавать ему вопросы. Кандидаты на таких встречах вырабатывают те наказы, которые в дальнейшем реализовывались. Как изменился депутатский корпус?

Андрей Бугров:

Хочется отметить руководителей системы образования, здравоохранения. Это те руководители, которых знают в избирательном округе. Директора крупных предприятий, люди, которые на виду. Бизнесмены, ведущие экономисты, у нас широкий пул компетентных специалистов. Есть ли депутаты, которые избираются из года в год? Андрей Бугров:

Есть. Есть один депутат, который избирался семь созывов подряд. Почти 30 лет. Это как раз оценка избирателями его деятельности. Есть десть депутаты и по три-четыре созыва. Насколько обновится депутатский корпус? «Как показывает статистика, около 30 % депутатов переходят в следующий созыв, потому что есть наказы, которые не реализованы. Есть успехи, благодаря которым избиратели хотят их видеть в дальнейшем. Все зависит от избирателей», – отметил Андрей Бугров. Как партии готовятся к выборам?