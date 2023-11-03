Что откроют в Минске к 7 ноября? Узнали у председателя Минского городского Совета депутатов

К 7 ноября в Минске откроют детский сад и общежитие для медработников, рассказал Андрей Бугров в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Каким должен быть депутат? Белорусы поделились своим мнением – подробности здесь.
К 7 ноября в Минске откроют детский сад и общежитие для медработников, рассказал Андрей Бугров в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Каким должен быть депутат? Белорусы поделились своим мнением – подробности здесь.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Но это еще не все. Будет еще несколько подарков, о которых минчане обязательно узнают.
Подробности в видео.