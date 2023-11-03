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Что откроют в Минске к 7 ноября? Узнали у председателя Минского городского Совета депутатов

03 ноября 2023 13:50
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К 7 ноября в Минске откроют детский сад и общежитие для медработников, рассказал Андрей Бугров в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Каким должен быть депутат? Белорусы поделились своим мнением – подробности здесь.

Что откроют в Минске к 7 ноября? Узнали у председателя Минского городского Совета депутатов-1



Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Но это еще не все. Будет еще несколько подарков, о которых минчане обязательно узнают.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # общество # Андрей Бугров # Наталья Надольская # Фотофакт

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