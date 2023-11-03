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Единый день голосования – это экономия и удобство. Почему новый формат выборов лучше?

03 ноября 2023 14:34
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25 февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. Избиратель получит два бюллетеня: по выборам депутатов в Палату представителей и в местные советы депутатов. Андрей Бугров рассказал о новом формате в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Каким должен быть депутат? Белорусы поделились своим мнением – подробности здесь.

Единый день голосования – это экономия и удобство. Почему новый формат выборов лучше?-1

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Наши избиратели путались, когда мы каждый год избирали депутатов. Сначала депутатов местных Советов, потом начинаем выбирать депутатов парламента. Сейчас явная экономия, нам не надо проводить несколько кампаний. Это и удобство, человек в один день выбирает местного депутата и депутата, который будет представлять интересы в законодательном органе.

Подробности в видео.

# Выборы # общество # Андрей Бугров # Наталья Надольская # Фотофакт

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