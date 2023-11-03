Каким должен быть депутат? Белорусы поделились своим мнением

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Депутат – это тот человек, которого избирает народ. Когда проходят выборы депутатов, каждый человек отдает голос, доверяя этому человеку. Работающие депутаты, будущие депутаты – это голос наших людей. Надо слышать, какие вопросы волнуют граждан. Как раз депутат является тем человеком, который может быстро донести информацию до органов исполнительной власти, выступать инициатором на законодательном уровне инициатив, которые благоприятно бы влияли на общество.