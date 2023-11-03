Каким должен быть депутат? Белорусы поделились своим мнением

Каким должен быть депутат? Об этом поговорили в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Каким должен быть депутат? Об этом поговорили в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Он должен общаться с народом. Важно штатное образование, которое позволяет ему грамотно принимать решения.
«Депутат должен быть толковым, политически гибким человеком», – добавил Сергей Панев.
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Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Депутат – это тот человек, которого избирает народ. Когда проходят выборы депутатов, каждый человек отдает голос, доверяя этому человеку. Работающие депутаты, будущие депутаты – это голос наших людей. Надо слышать, какие вопросы волнуют граждан. Как раз депутат является тем человеком, который может быстро донести информацию до органов исполнительной власти, выступать инициатором на законодательном уровне инициатив, которые благоприятно бы влияли на общество.
Эдуард Назарук:
Депутат – представитель народа. Он должен защищать интересы народа, делать все во благо. Он должен быть безупречным во всем.
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