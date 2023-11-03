«Пик выработки мелатонина». Во сколько рекомендовано ложиться спать?

Сон – это, безусловно, залог здоровья, важнейшая функция которого – восстановление. Во время сна происходит регенерация тканей, восполняется энергия и вырабатывается ряд необходимых нам гормонов. О том, как бороться с бессонницей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
В какие лучше промежутки времени ложиться спать, просыпаться? Потому что разные мнения совершенно на этот счет.
Алексей Малков, невролог, сомнолог:
В принципе, у нас есть ворота сна. Это время выработки мелатонина – гормона сна, который запускает именно наш режим. Смотрите, когда вы, к примеру, пришли с работы, очень сильно устали. Хотите спать, покушали, сходили в душ и начинаете смотреть, к примеру, сериал. Наступает сон, вы хотите спать все глубже. Тут сон пропадает, потому что вы хотите досмотреть серию до конца, и потом уже уснуть не получается. Вот это пик выработки мелатонина. Для этого нужен режим, чтобы в норме мелатонин вырабатывался в одно и то же время. Норма отхода ко сну на данный момент уже совсем сдвинулась. Если раньше люди засыпали с наступлением темноты и просыпались с криком петуха, то сейчас это все сдвигается из-за того, что у нас дневной день один и плюс еще освещение в помещениях. Поэтому режим вырабатывает себе каждый. Но норма от 22:00 до 00:00 часов.
«Не поспал одну-две ночи». Какие нарушения сна принимают за бессонницу – подробнее здесь.