О развитии медицины, молодых специалистах и поддержке врачей. Депутат Валерий Недень о здравоохранении в Беларуси

Строятся новые медучреждения и реконструируются старые, закупается современное оборудование. Здравоохранение продолжает находиться в центре внимания столичных властей. На первом месте эта сфера и для народных избранников. О сохранении здоровья минчан поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Валерий Недень, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите. Как устраняются недостатки в системе здравоохранения? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

В прошлом году Президентом был сделан стратегический акцент на выявлении недостатков в системе здравоохранения. Как по всей стране, так и в Минске в частности. На сколько процентов решены выявленные проблемы? Можно на примере вашей стоматологической поликлиники.

Валерий Недень, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите:

Можно с уверенностью сказать, что поставленные главой государства задачи выполняются. Проблемы, которые были обозначены, достаточно серьезные. С целью выполнения распоряжений главы государства комитетом по здравоохранению Мингорисполкома была выстроена организационная работа, которая направлена на повышение эффективности работы системы столичного здравоохранения. Как в системе здравоохранения обстоят дела с кадрами? Наталья Надольская:

Что с кадрами? Артем Цуран на одной из встреч поднимал этот вопрос. Вы как главврач стоматологической поликлиники что можете сказать? Валерий Недень:

Укомплектованность по физическим лицам, по всем врачам-специалистам, составляет 79 %. Коэффициент совместительства – 1,17. По среднему медицинскому персоналу – 74,6 %, коэффициент совместительства – 1,27. Мы довольны, что увеличивается закрепляемость, которая составляет порядка 75 %, снижается текучесть. Для этого руководство Мингорисполколма, комитета по здравоохранению совместно с администрацией районов делает все возможное, это касается и жилищных условий. Есть и социальный пакет, есть стимулирующие выплаты, наставничество, большое внимание уделяется престижу профессии. Главное – должна быть атмосфера в коллективе, тогда все получится. О новом оборудовании и повышении квалификации врачей Наталья Надольская:

Заложены ли в бюджет средства на закупку передового оборудования, современных лекарств?

Валерий Недень:

Наука и применение новых технологий сегодня развиваются достаточно динамично в столичном здравоохранении. Не побоюсь сказать, что сегодня Минск хорошо оснащен оборудованием. Самое главное – эффективно и грамотно использовать это оборудование и выделенные средства. В Минске появится новая инфекционная больница. Вот в чем будет ее фишка – подробности здесь. Созданы ли все условия для развития молодых специалистов? Наталья Надольская:

Сколько молодых специалистов у вас в поликлинике и учреждениях здравоохранения Минска в целом? Созданы ли все условия для развития и роста молодежи в профессиональном плане? Валерий Недень:

Сегодня делается все возможное для профессионального роста: подготовка, повышение квалификации, наставничество, которое очень важно, когда молодой специалист приходит в учреждение, чтобы была ему помощь и поддержка. Также социальный пакет. Молодежь хочет расти, учиться, а для этого есть все возможности. О выездных консультациях