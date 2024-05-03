О развитии медицины, молодых специалистах и поддержке врачей. Депутат Валерий Недень о здравоохранении в Беларуси
Строятся новые медучреждения и реконструируются старые, закупается современное оборудование. Здравоохранение продолжает находиться в центре внимания столичных властей. На первом месте эта сфера и для народных избранников. О сохранении здоровья минчан поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Валерий Недень, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите.
Как устраняются недостатки в системе здравоохранения?
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
В прошлом году Президентом был сделан стратегический акцент на выявлении недостатков в системе здравоохранения. Как по всей стране, так и в Минске в частности. На сколько процентов решены выявленные проблемы? Можно на примере вашей стоматологической поликлиники.
Валерий Недень, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите:
Можно с уверенностью сказать, что поставленные главой государства задачи выполняются. Проблемы, которые были обозначены, достаточно серьезные. С целью выполнения распоряжений главы государства комитетом по здравоохранению Мингорисполкома была выстроена организационная работа, которая направлена на повышение эффективности работы системы столичного здравоохранения.
Как в системе здравоохранения обстоят дела с кадрами?
Наталья Надольская:
Что с кадрами? Артем Цуран на одной из встреч поднимал этот вопрос. Вы как главврач стоматологической поликлиники что можете сказать?
Валерий Недень:
Укомплектованность по физическим лицам, по всем врачам-специалистам, составляет 79 %. Коэффициент совместительства – 1,17. По среднему медицинскому персоналу – 74,6 %, коэффициент совместительства – 1,27. Мы довольны, что увеличивается закрепляемость, которая составляет порядка 75 %, снижается текучесть. Для этого руководство Мингорисполколма, комитета по здравоохранению совместно с администрацией районов делает все возможное, это касается и жилищных условий. Есть и социальный пакет, есть стимулирующие выплаты, наставничество, большое внимание уделяется престижу профессии. Главное – должна быть атмосфера в коллективе, тогда все получится.
О новом оборудовании и повышении квалификации врачей
Наталья Надольская:
Заложены ли в бюджет средства на закупку передового оборудования, современных лекарств?
Валерий Недень:
Наука и применение новых технологий сегодня развиваются достаточно динамично в столичном здравоохранении. Не побоюсь сказать, что сегодня Минск хорошо оснащен оборудованием. Самое главное – эффективно и грамотно использовать это оборудование и выделенные средства.
В Минске появится новая инфекционная больница. Вот в чем будет ее фишка – подробности здесь.
Созданы ли все условия для развития молодых специалистов?
Наталья Надольская:
Сколько молодых специалистов у вас в поликлинике и учреждениях здравоохранения Минска в целом? Созданы ли все условия для развития и роста молодежи в профессиональном плане?
Валерий Недень:
Сегодня делается все возможное для профессионального роста: подготовка, повышение квалификации, наставничество, которое очень важно, когда молодой специалист приходит в учреждение, чтобы была ему помощь и поддержка. Также социальный пакет. Молодежь хочет расти, учиться, а для этого есть все возможности.
О выездных консультациях
Наталья Надольская:
Как вы относитесь к выездным консультациям медицинских специалистов? На днях в ТЦ «Столица» прошла акция БГМУ «Здоровье для всех». Профессорско-преподавательский состав вуза устроил импровизированный прием для минчан и гостей города по разным направлениям. А будущие выпускники-волонтеры рассказывали на доступном языке о профилактике заболеваний и первой неотложной помощи. Реально ли сделать это на постоянной основе?
Валерий Недень:
Было проведено около 100 консультаций. По традиции были большие очереди к эндокринологам и стоматологам. Что касается выездных консультаций, они обеспечиваются специалистами ведущих клиник страны по разным направлениям. Работа будет на постоянной основе. Выездные консультации носят не только организационно-методический характер, но и имеют практическое применение. Нужно отметить, что актуальность поднял глава государства, когда посещал Гродненскую область, медицина должна быть народной и доступной.
С какими проблемами обращаются граждане?
Наталья Надольская:
С какими еще проблемами к вам обращаются граждане? Какие наказы как депутату они дали?
Валерий Недень:
Перечень вопросов, с которыми обращаются граждане, достаточно многообразный. Моя задача как депутата – обеспечение качества взаимодействия с населением округа, также с местными исполнительными органами власти, с другими организациями. Гордиться за свою работу пока рано. И дело не в том, чтобы гордиться, важно работать и реагировать на все требования граждан. Мы всегда открыты, всегда работаем, слышим. Нужно слышать, тогда будет все в порядке.
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