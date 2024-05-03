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День для диспансеризации. Рассказываем, чем помогает данная мера

03 мая 2024 17:43
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Строятся новые медучреждения и реконструируются старые, закупается современное оборудование. Здравоохранение продолжает находиться в центре внимания столичных властей. На первом месте эта сфера и для народных избранников. О сохранении здоровья минчан поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Валерий Недень, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Этот день, который можно полностью посвятить диспансеризации, помогает ли на ранней стадии выявлять заболевания?

День для диспансеризации. Рассказываем, чем помогает данная мера-1

Валерий Недень, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите:
Конечно, помогает. Потому что ранняя диагностика, как и скрининги, входит в диспансеризацию. Согласно новому нарративному документу, который вышел в августе, в силу вступила диспансеризация с нового года, это является элементом и новым этапом диспансеризации.

Раннее выявление серьезных заболеваний. Насколько успешно работают белорусские диагносты – подробности здесь.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Наталья Надольская # Валерий Недень

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