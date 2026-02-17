В Минской области около 6 тысяч старшеклассников обучаются в профильных классах

На отрасли, в которых нуждается экономика Беларуси, ориентированы и профильные классы школ. Появляются новые направления под запросы рынка труда. Акцент на инженерное, педагогическое и медицинское направления. Только в Минской области открыты почти 690 профильных классов, в которых учатся около 6 тысяч ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как готовят будущих специалистов со школьной скамьи – материал Анны Куртасовой.

Мария Курако со своим будущим уже определилась. Решила посвятить жизнь медицине. В семье – династия врачей. Поэтому осознано решила пойти в профильный класс – медицинский. На повышенном уровне изучает химию, биологию. В программе также есть предмет «Введение в медицинскую профессию».

Мария Курако, учащаяся средней школы № 1 Фаниполя:

Я хочу связать с этим свою жизнь. В дальнейшем я выбрала, что хочу стать пластическим хирургом. Я, конечно, понимаю, что это очень сложно и что к этому надо готовиться. Но я уверена, что у меня получится. В школе № 1 Фаниполя несколько профильных направлений. В инженерных классах углубленно изучают физику, математику, познают основы технологий. А в правовых упор делают на обществоведение и иностранные языки. Помимо теории – практика. Учащиеся выезжают на экскурсии в профильные вузы и учреждения.