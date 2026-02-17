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The Economist: украинская делегация раскололась на два лагеря в Женеве

17 февраля 2026 14:44
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The Economist: украинская делегация раскололась на два лагеря в Женеве-0

Украинская делегация на переговорах в Женеве о мирном урегулировании раскололась на два противоборствующих лагеря. Об этом пишет журнал The Economist.

Одна группа, которую возглавляет действующий глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов, выступает за скорейшее заключение сделки с РФ при содействии США, опасаясь, что благоприятный момент может быть упущен.

Другое крыло, связанное с экс-главой офиса Андреем Ермаком, наоборот, саботирует этот процесс и не проявляет интереса к соглашению.

В статье отмечается, что Зеленский пытается маневрировать между этими фракциями в попытке удержать контроль, но имеет свое видение развития переговоров.

Фото: pixabay

# Международная политика # Украина

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