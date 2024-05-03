Продаются специальные средства. Как правильно мыть овощи и фрукты?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Как правильно мыть фрукты и овощи? Я в последнее время засыпаю соду, потому что вижу, как их обрабатывают, чтобы они сохраняли товарный вид. Я знаю, что в интернете тоже много предложений по тому, как мыть. Даже специальные средства продаются для мытья овощей и фруктов.

Эпидемиологи и гигиенисты – врачи невидимого фронта. Они не лечат людей, поэтому пациенты сталкиваются с ними крайне редко. Но не будь этих специалистов, люди никогда не пережили бы тиф, дифтерию, малярию и десятки других опаснейших заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Валентин Русович, координатор программ по общественному здравоохранению Всемирной организации здравоохранения:

Тщательное мытье обычной чистой водой. Конечно, если вода плохого качества, то это тоже не поможет в этой ситуации.

Наталья Надольская:

Горячая она должна быть, чтобы погибли от высокой температуры микробы?

Валентин Русович:

Нет, достаточно обычной проточной воды в большом количестве. Если кто-то очень сильно беспокоится по поводу бактерий, можно еще, конечно, кипятком те же яблоки промыть, если есть какое-то сомнение. А так обычная чистая вода.

Наталья Надольская:

Я думала, чем горячая вода – тем лучше. Под проточной водой, я слышала, нужно держать не меньше 30 секунд – это долго. Попробуйте помойте грушу 30 секунд, вы устанете стоять.

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