Депутат Мингорсовета о будущих медиках: «Целевой набор абитуриентов 2023 года выполнен в полном объёме»

Строятся новые медучреждения и реконструируются старые, закупается современное оборудование. Здравоохранение продолжает находиться в центре внимания столичных властей. На первом месте эта сфера и для народных избранников. О сохранении здоровья минчан поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Валерий Недень, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Поступило хорошее предложение: принимать в медицинские колледжи учащихся после 9 класса, целевиков принимать в медвузы. Есть ли первые результаты? Чего можно ожидать в последующем?