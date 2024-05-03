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В Минске появится новая инфекционная больница. Вот в чём будет её фишка

03 мая 2024 17:35
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Новая инфекционная больница в Минске – объект поистине значимый и долгожданный. Нынешнему зданию медучреждения больше 100 лет, оно давно требовало обновления. Тем не менее было принято решение построить абсолютно новый объект, который будет соответствовать как духу времени, так и всем современным условиям, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

В архитектурном проекте новой инфекционки все продумано до мелочей, начиная от формы корпуса и заканчивая цветовым решением. 

В Минске появится новая инфекционная больница. Вот в чём будет её фишка-1

Расположится больница на Долгиновском тракте. Комплекс будет состоять из главного и четырех палатных корпусов, а также небольшого здания для лечения особо опасных инфекций. Объект дополнят хозяйственные постройки и парковка.

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В Минске появится новая инфекционная больница. Вот в чём будет её фишка-4

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы:
Строительство новой инфекционной больницы мощностью 240 койко-мест, из них 18 реанимационных мест, 8 отделений будет по 30 коек для различных профилей инфекционных заболеваний. Фишка будет: 6 коек, законсервированное отделение на случай осложненной эпидемической ситуации, особо опасных инфекций.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Алеся Иванова # Святослав Вельгин

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