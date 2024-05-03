В Минске появится новая инфекционная больница. Вот в чём будет её фишка

Новая инфекционная больница в Минске – объект поистине значимый и долгожданный. Нынешнему зданию медучреждения больше 100 лет, оно давно требовало обновления. Тем не менее было принято решение построить абсолютно новый объект, который будет соответствовать как духу времени, так и всем современным условиям, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

В архитектурном проекте новой инфекционки все продумано до мелочей, начиная от формы корпуса и заканчивая цветовым решением.