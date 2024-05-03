Раннее выявление серьёзных заболеваний. Насколько успешно работают белорусские диагносты?

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Граждане в своих обращениях нередко поднимают вопрос ранней диагностики заболеваний и качественной реабилитации пациентов. Мы уже говорили, что есть возможность появления в Минске реабилитационного учреждения, также скрининговых центров. Сами медики готовы к активной работе по раннему выявлению серьезных заболеваний?

Строятся новые медучреждения и реконструируются старые, закупается современное оборудование. Здравоохранение продолжает находиться в центре внимания столичных властей. На первом месте эта сфера и для народных избранников. О сохранении здоровья минчан поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Валерий Недень, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите:

Вопрос ранней диагностики и реабилитации находится на постоянном контроле как Министерства здравоохранения Республики Беларусь, так и комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Нужно отметить, что ежегодно обновляется банк диагностического оборудования. В повестке дня вопрос о создании на базе учреждения диагностических центров, которые будут иметь многопрофильное значение.

Что касается реабилитации, то реабилитация в Минске есть. Отделения для реабилитации пациентов неврологического, травматологического, кардиологического профилей. Также реабилитационные отделения на базе стационаров имеющихся будет создана реабилитационная поликлиника для минчан.

Наталья Надольская:

По поводу ранней диагностики, я знаю, что врачам в кабинетах терапевтов могут доплачивать за то, что они на ранней стадии помогают выявить заболевания. Насколько это правильно? Будет ли это востребовано?

Валерий Недень:

Кабинет ранней диагностики сегодня открыт в 11-й городской клинической больнице. Такой же проект уже проектируется на территории 2-й городской клинической больницы на улице Красноармейской, 10. Я считаю, что проект оправдан, правильное было решение. Будем командой работать со всеми специалистами, чтобы выявить на ранних стадиях заболевания.