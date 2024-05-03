«Приносит колоссальную пользу». Почему ребёнку необходимо грудное вскармливание?

Валентин Русович, координатор программ по общественному здравоохранению Всемирной организации здравоохранения:

ВОЗ полностью поддерживает меры совместного пребывания ребенка и мамы после родов, как в связи с профилактикой внутрибольничных инфекций, так и для стимулирования грудного вскармливания. Грудное вскармливание приносит колоссальную пользу как для матери, так и для ребенка. Для ребенка это профилактика абсолютного большинства инфекционных заболеваний. Также, как ни странно, это профилактика избыточного веса, сахарного диабета и артериальной гипертензии уже в более позднем возрасте. Потому что если ребенок находится на искусственном вскармливании, то получает больший вес. Поэтому основа закладывается в роддоме – совместное прибывание, выкладывание на грудь, кормление не по часам, как в советское время, а по потребности, в том числе в ночное время. Эволюция так сделала, что в любой момент ребенок получает оптимальное количество грудного молока. То есть если сразу после родов это в основном антитела и более жидкий компонент молока, то по мере увеличения секреции уже появляются питательные вещества, которые предохраняют ребенка. Также предохраняют маму от ряда неинфекционных заболеваний. То есть если мама кормит грудью, а ВОЗ рекомендует кормить исключительно грудью до шести месяцев, ничего дополнительно не давая, то в этом случае у мамы снижается вероятность развития как онкологических заболеваний – рак молочной железы в последующем, так и женщина быстрее восстанавливается после родов, если кормит грудью не менее шести месяцев. ВОЗ рекомендует кормить вплоть до двух лет.

Читайте также:

Вакцинация начинается в родильном доме. От каких заболеваний прививают новорожденных?

Предубеждение, что это легкое заболевание. В чем плюсы вакцинации от ветрянки?

Продаются специальные средства. Как правильно мыть овощи и фрукты?