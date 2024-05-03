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Предубеждение, что это лёгкое заболевание. В чём плюсы вакцинации от ветрянки?

03 мая 2024 20:23
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Эпидемиологи и гигиенисты – врачи невидимого фронта. Они не лечат людей, поэтому пациенты сталкиваются с ними крайне редко. Но не будь этих специалистов, люди никогда не пережили бы тиф, дифтерию, малярию и десятки других опаснейших заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Предубеждение, что это лёгкое заболевание. В чём плюсы вакцинации от ветрянки?-1

Эллина Плисакова, мама двоих детей:
Я на стороне прививок, делаю еще дополнительные прививки своим детям вне календаря. Например, сейчас мы прививаемся от ветряной оспы. Я решила, что мне лучше обезопасить вакциной, чем потом как минимум две недели из жизни вычеркнуть ребенка и своей. Тем более есть предубеждение, что ветряная оспа – легкое заболевание. Можно пойти в гости, всем заразиться, переболеть и забыть. Никто не задумывается, что та же ветряная оспа очень большие осложнения может дать, и никто не застрахован.

Также от ВПЧ планирую, но надеюсь, что до того, пока мои дети дорастут до этой прививки, она будет внесена в календарь. Потому что прививка, кстати, от ветряной оспы и ВПЧ – очень тяжело найти в Беларуси и нужно долго ждать. Мы ветряную оспу почти год ждали, чтобы мне четыре вакцины получить для своих двоих детей. Плюс они очень дорогие, поэтому не каждый себе даже при желании может позволить сделать эти прививки. Поэтому хотелось бы, чтобы они были в календаре.

Вакцинация начинается в родильном доме. От каких заболеваний прививают новорожденных – подробнее здесь.

# Вакцинация # общество

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