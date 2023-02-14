Пребываем в состоянии эйфории. Что происходит с организмом, когда приходит любовь?
Любовь и взаимопонимание. Даже если сейчас, возможно, у вас нет пары – это не повод отчаиваться. О том, возможно ли встретить свою вторую половинку уже в зрелом возрасте, как не упустить счастье и не пройти мимо судьбы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Смотрите, какую хитрую штуку придумала природа. На начальном этапе отношений наш мозг буквально купается в борще из гормонов – эндорфины, окситоцин, дофамин. Мы пребываем в этом состоянии эйфории именно благодаря изменению гормонального фона. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и через полгода действие этих гормонов снижается или вообще нивелируется. Тогда нам кажется, что мы начинаем видеть недостатки нашей второй половины, и любовь уже вроде бы как-то проходит. Никита, вы согласны с этим гормональным коктейлем?
Никита Наумович, музыкант, блогер:
Да, безусловно согласен. Скорее всего, это можно рассматривать, как биохимические процессы, если с точки зрения медицины.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я не согласна. Мне кажется, любовь – это все-таки некое чудо, которое дарится человеку. Игорь, вы со мной согласны или нет? С точки зрения парапсихологии, этих тонких материй, что такое любовь?
Игорь Сенють, парапсихолог:
Я согласен, что это не только биохимия, тело, которое отвечает за гормональный фон. Потому что это скорее больше к влюбленности можно отнести, когда у человека пульс учащается, сердце бьется ритмично, хочется что-то творить и созидать. Здесь еще есть другое составляющее – внутреннее, глубокое, душевное и духовное. Когда понятия намного шире, они расширяются и заканчивается не только влюбленностью, но еще уважением и обоюдным созиданием, творением чего-либо вместе.
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