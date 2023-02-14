Пребываем в состоянии эйфории. Что происходит с организмом, когда приходит любовь?

Любовь и взаимопонимание. Даже если сейчас, возможно, у вас нет пары – это не повод отчаиваться. О том, возможно ли встретить свою вторую половинку уже в зрелом возрасте, как не упустить счастье и не пройти мимо судьбы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Смотрите, какую хитрую штуку придумала природа. На начальном этапе отношений наш мозг буквально купается в борще из гормонов – эндорфины, окситоцин, дофамин. Мы пребываем в этом состоянии эйфории именно благодаря изменению гормонального фона. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и через полгода действие этих гормонов снижается или вообще нивелируется. Тогда нам кажется, что мы начинаем видеть недостатки нашей второй половины, и любовь уже вроде бы как-то проходит. Никита, вы согласны с этим гормональным коктейлем?