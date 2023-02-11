Там просто не осталось работников. Почему закрыли погранпереход в Бобровниках, сообщили в польской газете

В польской прессе 11 февраля появилось расследование, почему же все-таки был закрыт погранпереход в Бобровниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации газеты Wyborcza, причина – коррупция.

Буквально за несколько дней до команды опустить шлагбаум именно на этом пункте пропуска были задержаны не менее 12 таможенников. И попросту там не осталось работников. Это дело ведется в Белостоке под надзором прокуратуры, сообщает издание.

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