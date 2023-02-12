Уже боятся 26-километровых очередей. Что говорят водители грузовиков на погранпереходе «Козловичи»?

На неделе стало известно о закрытии пункта пропуска «Бобровники». Премьер-министр Польши считает, что есть рост напряженности в отношениях с Беларусью. Моравецкий не исключил, что и другие погранпереходы могут быть закрыты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас есть только два действующих пункта пропуска через белорусско-польскую границу: для грузового транспорта – «Козловичи», для легкового – «Брест». Очереди в пункте пропуска «Брест». Съемочная группа СТВ целый день мониторила ситуацию на границе.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В пункте пропуска «Козловичи» – теперь единственном грузовом погранпереходе на белорусско-польской границе – выезда ожидает около 50 автомобилей. Там спокойно, без очередей. Таможенные смены усилены на случай форс-мажора. Перевозчики груза, общаясь с журналистами, подчеркивают, что решение польских властей насквозь продиктовано политикой и не имеет ничего общего с логистической или экономической целесообразностью.

Грузовой погранпереход «Козловичи» – один из самых мощных в СНГ – способен принимать 2 400 автомобилей в сутки в обе стороны. Вместе с тем на протяжении уже практически года польские службы игнорируют международные договоренности и оформляют не более 40 % транспорта. Зачастую саботируют работу своих же перевозчиков. Устраивая так называемую «итальянскую забастовку», когда они вроде бы на рабочем месте, но при этом не оформляют грузовой транспорт. Сперва очень сильно ударило по грузовым перевозкам закрытие пункта пропуска «Брузги», а затем усложняется ситуация с «Бобровниками», так как сужается входное горлышко в Польшу. Водители не бунтуют, но уже предостерегают, что будут 26-километровые очереди, о которых они помнят с декабря. И с ужасом представляют эти дни на обочине.

– Вы понимаете почему закрыли «Бобровники»?

– Я не знаю. Мне сказали, что там ремонт. Я не знаю, мне так сказали коллеги.

Все просто в шоке. Водители – что закрыли «Бобровники». Он был первый пропускной пункт, самый большой – «Козловичи», а второй – это был «Бобровники». Ну, и «Брузги» тоже. Всем гродненским, всем с той стороны, всем придется круги ехать сюда.

– Дольше стоять, получается. Ну да, конечно, повлияло.

– А ездили когда-нибудь через «Бобровники»?

– Конечно, мы все время выходим через «Бобровники». Ну, там бывало и похуже. Но сейчас, вроде, здесь колейка… Раньше было даже от Белостока стояли даже на «Бобровниках», когда события эти. Неудобно, ночевать приходится на обочине. Сами понимаете, условий особо таких нет.