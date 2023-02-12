Очереди в пункте пропуска «Брест». Съёмочная группа СТВ целый день мониторила ситуацию на границе

Вообще, амнистия, как бы к ней ни относились, – это символичный акт гуманизма со стороны государства, в котором больше не о политике, а о человечности. А для людей это важный, возможно, поворотный момент в жизни. Но далеко не все способны на это. К примеру, в англо-американской и романо-германской правовых системах – в Германии, Испании, Швеции, Эстонии – понятия амнистии не существует в принципе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А в Польше применение налоговой и, следовательно, всех прочих видов амнистии признано неконституционным.

Ольга Коршун, СТВ:

Но, как показывает практика, Варшава весьма изворотлива в трактовках и понимании ситуации. И вот очередное подтверждение. На неделе стало известно о закрытии пункта пропуска «Бобровники». Премьер-министр Польши считает, что есть рост напряженности в отношениях с Беларусью. Моравецкий не исключил, что и другие погранпереходы могут быть закрыты. Но о какой эскалации говорит пан премьер?

Беларусь проводит открытую добрососедскую политику в отношении соседей, и Польша не исключение. Посмотрите хотя бы на эти данные. Поляки беспрепятственно, по безвизу приезжают в нашу страну. И вот это Варшаву действительно напрягает сейчас и напрягало раньше, когда польский режим слагал небылицы о Беларуси и настоятельно рекомендовал своим гражданам не ехать в Минск.

Но уговоры не действовали, и в Польше решили этот вопрос кардинально, просто опустив шлагбаум. Не исключено, конечно, что такая нервная реакция Варшавы связана и с Указом нашего Президента о возвращении беглых домой. Ну, как же допустить, чтобы люди, а с ними и гранты, утекали просто сквозь границу. Что в сухом остатке? Сейчас есть только два действующих пункта пропуска через белорусско-польскую границу: для грузового транспорта – «Козловичи», для легкового – «Брест». Там работает наша съемочная группа. Ольга Коршун:

Кристина Протосовицкая выходит на прямую связь со студией. Что сейчас происходит на границе? Есть ли какие-то очереди?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся в международном автодорожном пункте пропуска «Брест». На протяжении всего этого выходного дня мы мониторим обстановку на белорусско-польской границе.

Сейчас здесь выезда ожидает порядка 350 легковых автомобилей. Это примерно на 100 автомобилей больше, чем утром. Это объясняется тем, что люди в воскресенье вечером возвращаются домой либо, наоборот, отправляются в деловые поездки. И, конечно, увеличение потока транспорта связано с тем, что идет перенаправление из Гродненской области. Уже боятся 26-километровых очередей. Что говорят водители грузовиков на погранпереходе «Козловичи»?

Погранпереход в Бресте – это сегодня единственный способ увидеться семьям по обе стороны белорусско-польской границы. Мы делаем акцент именно на этом, ведь это ключевой вопрос. Беларусь же остается открытой и возобновление безвизового режима тому подтверждение. Впрочем, на это решение официального Минска, польские власти отреагировали сперва настоятельными рекомендациями воздержаться от поездок для своих граждан, а затем умышленным затягиванием очереди. При возможности оформлять 1 700 автомобилей, польская сторона пропускает не больше 600 автомобилей в сутки. Есть часы, когда службы с той стороны не работают вовсе. И это уже официальный факт. В зоне ожидания добавились машины с гродненскими номерами, что для Бреста раньше было редкостью.

Мы пообщались с людьми. Это самые обычные люди: белорусы, поляки, венгры, немцы. Сперва узнавали мотив их приезда. Чаще всего это для того, чтобы встретиться с друзьями и родственниками. Затем – чтобы решить вопросы по здоровью. И также деловые контакты. Все они в один голос недоумевают о произошедшей ситуации. Но в то же время решение Польши для них не стало неожиданностью. Общаясь с нами, практически в каждой машине водитель ответил: ну вы же все понимаете. А для нас все стало понятно, причем давно. И эта ирония была адресована как раз таки не в сторону официального Минска, а в сторону Варшавы.

Добавилось. Много машин, долго стояли – восемь часов. Вот до сюда мы восемь часов стояли.

Николай Лузгин, водитель (Минск):

Плохо, конечно, плохо. Все это на людях отражается. Хотелось бы более все культурно, чтобы это было организовано. Одно дело, когда люди трансграничным бизнесом занимаются. А другое, когда просто по человеческим делам надо, по родственным съездить. Но люди приспосабливаются ко всему. Это неправильно.

Александр Костин, водитель (Россия):

Я из России ехал. Я как девятого числа выехал с Тюменской области, я в интернете посмотрел, было еще открыто. Когда приехал 10 числа, сказали, что уже закрыто. Мне пришлось ехать сюда. Я не понимаю, почему закрывают границы. С какой целью? Это лишняя паника, лишняя трата денег для людей. Я потратил больше, чем рассчитывал, в Беларуси на топливо, на еду. Ладно хоть немецкие карты идут здесь, можно заплатить. А так очень проблемно.

Галина Козел, жительница Гродно:

Сейчас приходится 250 километров ехать. Вот выехали, в четыре утра приехали, только сейчас стоим здесь. Неизвестно, когда пересечем границу.

Вероника Кирилюк, водитель (Польша):

Это политика, это не наше дело. У меня семья такая смешанная – поляки и белорусы. Мы между собой дружим. А что сверху… Мы ничего, мы простые люди. Стоим и стоим. Выдержим. Главное – позитив, чтобы было и так дальше, чтобы не хуже было.

Кристина Протосовицкая:

Компании по пассажирским перевозкам перенаправили свои автобусы, следовавшие из Гродно в Польшу, в Брест. Как правило, очереди в брестском направлении увеличиваются перед выходными днями, а в воскресенье (не торговый день в Польше) число пересекающих границу уменьшается. В Бресте среднее время прохождения границы сегодня составляет порядка 10-12 часов – это не критически больше обычного. Но в то же время нормой является пять часов (или до пяти часов).