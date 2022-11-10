«О, хипстеры, новая культура, ОК-16, весело, клуб». Гигин рассказал, как нужно преподавать литературу в школе

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»: Как правильно преподавать литературу? Это очень сложно. Наверное, преподавание литературы в средней школе – одна из самых сложных задач. Ну как вот, я помню, мы изучали то ли в 10-м, то ли в 11 классе «Преступление и наказание» Достоевского. Это одно из величайших произведений. Это как восхождение некое, где человек с одной стороны рассматривает падение и затем возрождение. Он докапывается до самых глубин, потом смотрит, как душа человеческая преображается. Ну как ребенку это донести? Когда он потом в 30-40 лет прочтет и совершенно по-другому на это взглянет. Учитель литературы, будь то русская литература или белорусская, это банальные слова – инженер человеческих душ. Но он действительно должен уметь ребенка зарядить, увлечь этим. А посмотрите наших змагаров, которые все пытаются упростить, все свести к какой-то веселухе, все свести к какой-то вау-развлекухе. А у них же какие слова? О, хипстеры, новая культура, ОК-16, весело, клуб…

Григорий Азаренок, СТВ:

Чилл, кайф, трэш.

Вадим Гигин:

О, да, это стартапы, немного кофе, «БелАЗ» закрыть, Жодино – плохо, люблю мир, виза, шенген, поехал Берлин, открыто все, стартап IT – вот их культурный ряд. Какой Достоевский, какой Пушкин? А что, вы думаете, они Купалу с Коласом знают? Ничего они не знают. Это пустота. Их образ. Почему они так легко выбрали Тихановскую? Потому что у нее пустые глаза. Пустые глаза Тихановской – это их символ, это их икона. В наших иконах – глубина и святость, в их – пустота и бескультурье. Поэтому они так легко хватаются за эту отмену культуры, потому что у них нет никакой основы, у них нет никакого тезауруса. У них того, на что они бы могли опереться. Почему они постоянно ищут национальную идею, называют ее идеей X? Да потому что у них нет никакой идеи. Поиск этой идеи идет из того, что они ничего не знают о своей истории, ничего не знают о своей культуре. А то, что есть великого в белорусском народе, они оплевывают и стараются забыть.

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