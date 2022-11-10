«Ему выгодно быть в тени». Почему Вечёрко не хочет сознаваться, что был организатором протестов в 2020-м?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим положение дел в Херсоне, социальные льготы в Беларуси и борьбу с сатанизмом. В гостях председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук Вадим Гигин.
Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
Франак Вячорка же наследник определенной традиции. Кроме того, что он, судя по всему, агент американских спецслужб, откровенно. У него есть очень серьезное самообладание. Ему же, когда был скандал…
Григорий Азаренок, СТВ:
Мочили его месяц.
Вадим Гигин:
Даже больше. Говорят, где ты был в августе 2020-го? Он стоически пытался скрыть свою роль. Ребята, Франак Вячорка – один из организаторов 2020-го. Он говорил, я там в очереди стоял, подписи сдавал. Он был, хата называлась?
Григорий Азаренок:
Главхата и инфопоинт.
Вадим Гигин:
Кто там, Шрайбман? Но никакой не Степа Путило, успокойтесь. Это так, знамя, мордаха новаторки. И вот эти ребята, Франак Вячорка – один из организаторов всего этого августа. Ему выгодно быть в тени, показывать, что Святлана Георгіеўна, светлы твар. Вось яна тут усе. Пока Святлана Георгіеўна говорит: я ў краваці, адзеялам зверху накрыюся, буду адлежвацца. Они были организаторами всего этого. Просто им невыгодно об этом сейчас говорить. Вот Франака мочили, но он наследник определенной традиции. У него папа такой же. Дедушка у него был помощником Машерова. То есть, понимаете, это же определенное предательство.
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