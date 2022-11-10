«Ему выгодно быть в тени». Почему Вечёрко не хочет сознаваться, что был организатором протестов в 2020-м?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим положение дел в Херсоне, социальные льготы в Беларуси и борьбу с сатанизмом. В гостях председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук Вадим Гигин.

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Франак Вячорка же наследник определенной традиции. Кроме того, что он, судя по всему, агент американских спецслужб, откровенно. У него есть очень серьезное самообладание. Ему же, когда был скандал…

Григорий Азаренок, СТВ:

Мочили его месяц.

Вадим Гигин:

Даже больше. Говорят, где ты был в августе 2020-го? Он стоически пытался скрыть свою роль. Ребята, Франак Вячорка – один из организаторов 2020-го. Он говорил, я там в очереди стоял, подписи сдавал. Он был, хата называлась?