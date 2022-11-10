«Нельзя вырвать из текста Купалы два слова». Откуда пошел лозунг «Жыве Беларусь»?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим положение дел в Херсоне, социальные льготы в Беларуси и борьбу с сатанизмом. В гостях председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук Вадим Гигин.

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Лозунг наш «Няхай жыве», то есть по-белорусски правильно грамотно говорить, как нас учили в школе, – няхай жыве Савецкая Беларусь, няхай жыве вольная Беларусь, няхай жыве Беларусь сучасная. Вот как надо говорить. Лозунг «Жыве Беларусь – жыве» – это нацистский лозунг. То, что они пытаются в стихотворении Янки Купалы усмотреть, друзья, просто глагол «жыве» – это не призыв. Нельзя вырвать из текста Купалы два слова, не основывал Купала никакого призыва. У него в строчке стихотворной просто записан глагол «жыве» и слово «Беларусь». Вы вырвали из текста и сказали, что это он придумал?

Григорий Азаренок, СТВ:

У него еще было «Бо я мужык, дурны мужык». Теперь назовем дурными всех белорусов?

Вадим Гигин:

Абсолютно вырвано из контекста.

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