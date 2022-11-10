Депутат: несовершеннолетние, совершившие преступления, связанные с оборотом наркотиков, попадают под амнистию
Новости Беларуси. Строительство системы социального партнерства, реабилитация государственных и частных предприятий вместо ликвидации. Соответствующие законопроекты приняли 10 ноября депутаты Палаты представителей. Точки расставили в ситуации с амнистией, приуроченной ко Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один вопрос в повестке заседания депутатов стал объектом для множества спекуляций у политических оппонентов. Законопроект об амнистии в Палате представителей начали обсуждать еще в октябре. Но принимать документ сразу не спешили. И не потому, что сомневались в его необходимости, а потому, что было важно сделать все по закону и не подставить государство под удар негативных последствий. Теперь точка поставлена. Амнистии быть. Однако не для всех. Экстремисты поблажек не получат.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Под амнистию не попадают лица, которые включены в перечень лиц, участвующих в действиях, связанных с экстремизмом и терроризмом. Если человек совершил даже другое преступление (кражу), он может попасть под амнистию в соответствии с данным законом. Если он включен в перечень лиц, которые участвовали в деяниях, связанных с экстремизмом либо терроризмом, такие лица тоже под амнистию не попадают.
Депутаты уверены, что помилование по преступлениям, связанным с угрозой национальной безопасности, должно выноситься не безымянной категории лиц, а пофамильно и только через личное прошение к главе государства. Парламентарии знают, что среди экстремистов есть и те, кто подвергся влиянию толпы. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Итоговая редакция законопроекта об амнистии уточнила и другие детали.
Марина Ленчевская:
Лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, связанные с оборотом наркотиков, попадают под действующую амнистию. Взрослые – нет.
К сожалению, сегодня правоохранительные органы фиксируют рост преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Депутаты опасаются, что акт милосердия может быть воспринят как послабление и зажжет зеленый свет для совершения новых правонарушений. Это и есть негативные последствия, которых никто не хочет.