Как улучшить интеграцию в социум детей с особенностями развития? Обсудили в Совете Республики

Новости Беларуси. Совершенствование механизмов интеграции детей с особенностями развития в социум, начиная от детского сада и заканчивая устройством на работу, обсудили 10 ноября в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси выстроена система оказания помощи семьям, которые столкнулись с подобной проблемой. И такие меры поддержки есть далеко не в каждой стране.

Другой вопрос, как принятое на законодательном уровне и урегулированное государством эффективно выполняют на местах. Есть вопросы. Некоторые озвучены и в ходе личных встреч сенаторов с населением. Чтобы родителям было легче и проще решать возникшие проблемы, создан Консультативный совет. В него вошли парламентарии, представители министерств и ведомств, Союза женщин. 10 ноября на заседании речь шла о реабилитации, внедрении передовых технологий в процесс адаптации, а также о подготовке педагогов, которые работают с такими детьми.

Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я полагаю, что за 10 последних лет сделано очень много шагов, чтобы наши дети социализировались. У нас есть такое понятие, как инклюзивное образование, разработаны и программы для обучения. Есть интегрированное образование, есть все условия для того, чтобы развиваться. Но мы понимаем, что, как и в любом процессе, необходима корректировка. Мы видим, что можно задействовать много министерств и ведомств на одной площадке Совета Республики, потому что мы ведем прием граждан, выслушиваем мнение родителей, понимаем мнение педагогов-профессионалов. И вот, собрав это мнение воедино, мы можем принимать те или иные решения, в том числе и законодательные.