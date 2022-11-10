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«Закон подставляет плечо предприятиям». В Беларуси урегулируют процедуру банкротства

10 ноября 2022 18:55
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Новости Беларуси. Строительство системы социального партнерства, реабилитация государственных и частных предприятий вместо ликвидации. Соответствующие законопроекты приняли 10 ноября депутаты Палаты представителей. Точки расставили в ситуации с амнистией, приуроченной ко Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На благо страны разработан и законопроект об урегулирование неплатежеспособности предприятий. Документ предусматривает систему мер для избежания их банкротства.

«Закон подставляет плечо предприятиям». В Беларуси урегулируют процедуру банкротства-1

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь главный акцент сделан именно на реабилитацию предприятий, а не ликвидацию. Закон подставляет плечо предприятиям, которые, понимая всю сложность финансовой ситуации, в которую они попали, вовремя инициируют свою санацию. Таким образом законопроект защищает еще и работников предприятий, которые работают, и их семьи.

«Закон подставляет плечо предприятиям». В Беларуси урегулируют процедуру банкротства-4

Ключевая роль в предотвращении банкротства отведена профсоюзным организациям. Новый законопроект предусматривает, что представитель добровольных объединений в обязательном порядке будет входить в число кредиторов. Это позволит осуществить контроль за начальством снизу. Ведь не секрет, что рядовые рабочие в первую очередь ощущают на себе последствия кризисных ситуаций. Законопроект об урегулировании неплатежеспособности положительно скажется и на экономике страны. Легче помочь уже существующему и проверенному коллективу, чем закрыть предприятие. Это касается не только государственных, но и частных компаний.

«Закон подставляет плечо предприятиям». В Беларуси урегулируют процедуру банкротства-7

Светлана Горваль:
Любая частная организация, если она видит, что оказалась в сложной экономической ситуации, может обратиться за помощью в местные исполнительные органы власти. Если местные органы власти видят, что это предприятие градообразующее, они помогают войти в процедуру санации, согласовывают этот план, контролируют и составляют его. И с этим планом санации идет предприятие в суд. Местные органы власти участвуют в сохранении платежеспособности предприятия.

Сегодняшнее заседание стало очередным шагом к завершению строительства системы социального партнерства в нашей стране. Во втором чтении депутаты приняли законопроект «Об объединениях нанимателей». Он призван укрепить роль триады «профсоюзы, государственные органы и наниматели» в решении социальных и экономических вопросов.

«Закон подставляет плечо предприятиям». В Беларуси урегулируют процедуру банкротства-10

Жанна Стативко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В настоящее время в Республике Беларусь на сегодня в подписании трехсторонних соглашений участвует только три ассоциации союза. Это Белорусская ассоциация предприятий промышленников, Союз строителей и Белорусский агропромышленный союз. Они активно участвовали в разработке этого законопроекта. Многие предложения объединения нанимателей были включены в законопроект. Что предлагали наниматели сохранение идентичности, то есть бренда, под которым объединения нанимателей работали.

«Закон подставляет плечо предприятиям». В Беларуси урегулируют процедуру банкротства-13

Депутаты удовлетворили просьбу нанимателей. Ассоциации продолжат работать под своим именем, но после принятия закона будут внесены в соответствующий реестр. Ведением ресурса займется Министерство труда и соцзащиты, что упростит взаимодействие ключевых фигур социального союза.

На принятых в Овальном зале проектах совершенствование белорусского законодательства не останавливается. 23 ноября состоится совместное заседание двух палат парламента. С докладом на тему о результатах промышленного, нефтехимического и энергетического комплексов выступит заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

# Закон # общество # Петр Пархомчик # Жанна Стативко # Светлана Горваль # Полина Королева # Фотофакт

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