«Закон подставляет плечо предприятиям». В Беларуси урегулируют процедуру банкротства

Новости Беларуси. Строительство системы социального партнерства, реабилитация государственных и частных предприятий вместо ликвидации. Соответствующие законопроекты приняли 10 ноября депутаты Палаты представителей. Точки расставили в ситуации с амнистией, приуроченной ко Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На благо страны разработан и законопроект об урегулирование неплатежеспособности предприятий. Документ предусматривает систему мер для избежания их банкротства.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь главный акцент сделан именно на реабилитацию предприятий, а не ликвидацию. Закон подставляет плечо предприятиям, которые, понимая всю сложность финансовой ситуации, в которую они попали, вовремя инициируют свою санацию. Таким образом законопроект защищает еще и работников предприятий, которые работают, и их семьи.

Ключевая роль в предотвращении банкротства отведена профсоюзным организациям. Новый законопроект предусматривает, что представитель добровольных объединений в обязательном порядке будет входить в число кредиторов. Это позволит осуществить контроль за начальством снизу. Ведь не секрет, что рядовые рабочие в первую очередь ощущают на себе последствия кризисных ситуаций. Законопроект об урегулировании неплатежеспособности положительно скажется и на экономике страны. Легче помочь уже существующему и проверенному коллективу, чем закрыть предприятие. Это касается не только государственных, но и частных компаний.

Светлана Горваль:

Любая частная организация, если она видит, что оказалась в сложной экономической ситуации, может обратиться за помощью в местные исполнительные органы власти. Если местные органы власти видят, что это предприятие градообразующее, они помогают войти в процедуру санации, согласовывают этот план, контролируют и составляют его. И с этим планом санации идет предприятие в суд. Местные органы власти участвуют в сохранении платежеспособности предприятия. Сегодняшнее заседание стало очередным шагом к завершению строительства системы социального партнерства в нашей стране. Во втором чтении депутаты приняли законопроект «Об объединениях нанимателей». Он призван укрепить роль триады «профсоюзы, государственные органы и наниматели» в решении социальных и экономических вопросов.

Жанна Стативко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В настоящее время в Республике Беларусь на сегодня в подписании трехсторонних соглашений участвует только три ассоциации союза. Это Белорусская ассоциация предприятий промышленников, Союз строителей и Белорусский агропромышленный союз. Они активно участвовали в разработке этого законопроекта. Многие предложения объединения нанимателей были включены в законопроект. Что предлагали наниматели – сохранение идентичности, то есть бренда, под которым объединения нанимателей работали.