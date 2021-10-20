О чём говорили на женском форуме и как воспитывают молодёжь в регионах? Пётр Орлов о ярких событиях парламентской недели

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в рубрике «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Орлов:

В Санкт-Петербурге 15 октября завершил свою работу третий Евразийский женский форум. Площадка объединила участников из более чем 100 государств. Три дня дискуссий и тематических встреч были посвящены обсуждению глобальных проблем человечества и миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия. Интересы Беларуси представила парламентская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Спикер верхней палаты парламента заявила, что глобальная роль женщины – в недопущении конфликтов, примирении стран и народов. В своем выступлении Наталья Кочанова также рассказала о ситуации в нашей стране, подчеркнув, что, вопреки стараниям недоброжелателей, белорусы выстояли. Наталья Кочанова: глобальная миссия женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы – подробности здесь. Петр Орлов:

На полях саммита также состоялась встреча спикера верхней палаты белорусского парламента и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Парламентарии обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и межпарламентского сотрудничества.

Неформальные методы работы с молодежью – залог воспитания патриотов своей страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время акции по закладке яблоневого сада. Порядка 700 саженцев оказались в распоряжении Марьиногорского аграрно-технического колледжа. Во время учебной практики студенты научились различать сорта, а также определять наиболее эффективные способы их выращивания. «Зачем нам завозить яблоки по импорту». Анатолий Исаченко принял участие в закладке сада в Пуховичском районе – читайте далее. Петр Орлов:

К слову, это не последняя встреча представителей верхней палаты парламента со студентами Марьиногорского колледжа. Для ребят планируется организовать ряд экскурсий на крупные отечественные предприятия, передовые хозяйства и инновационные производства. Обсудить увиденное и, быть может, озвучить свои собственные варианты развития аграрного профиля они смогут уже на площадке Совета Республики. Ситуацию с COVID-19 обсудили на совещании в верхней палате белорусского парламента. Подобные встречи проходят на регулярной основе. Говорили о ситуации, которая сейчас складывается в медицинских учреждениях, о наличии в больницах мест, кислорода, лекарственных средств, а также в целом о положении дел в регионах. Отдельное внимание – мерам профилактики и вакцинации.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Мы достигли вакцинации первой дозой трети населения, то есть у нас уже на сегодня первой дозой вакцины привиты 33,4 % населения Гомельской области. Мы продолжаем работу в данном направлении. Среди госпитализированных в стационаре Гомельской области только 0,25 % привитых.