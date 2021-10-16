«Наш город должен быть самым красивым». Наталья Кочанова приняла участие в субботнике в Минске

Новости Беларуси. В Минске16 октября посвятили наведению порядка и осеннему озеленению. У минчан было много возможностей внести свой вклад в благоустройство города – субботники организовали в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парке имени 40-летия Великого Октября высаживали деревья и убирали опавшую листву. К мероприятию присоединился весь трудовой коллектив Совета Республики. Инициативу подержала и спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова отметила, что участие в субботнике – хороший пример для детей и молодежи.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наш город должен быть самым красивым, он должен служить примером для всех. Поэтому работы здесь много, ее хватает всем, будем работать вместе со всеми.

Конечно, есть люди, которые занимаются этой работой. Но зачем, когда мы можем это сделать сами, не тратя на это бюджетные средства и деньги. Когда можно в удовольствие поработать и сделать то, что будет радовать не только тебя, но и тех людей, которые рядом с тобой. Живут в этом доме, работают на этом предприятии или в организации, возле которых наводится порядок. Поэтому эта такая замечательная инициатива, которая уже стала у нас доброй традицией.