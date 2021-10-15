Наталья Кочанова: глобальная миссия женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы
Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге 15 октября завершает работу Евразийский женский форум. Площадка объединила представительниц 105 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три дня дискуссий и тематических встреч участники посвятили обсуждению глобальных проблем человечества и миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия. Интересы Беларуси представила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Спикер верхней палаты парламента заявила, что глобальная роль женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы. Наталья Кочанова также рассказала о ситуации в нашей стране, подчеркнув, что, вопреки стараниям и ухищрениям недоброжелателей, белорусы выстояли.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы подписали уже не одно обращение к международным организациям: дайте нам спокойно жить и развиваться, так, как мы живем и развиваемся, самостоятельно. Не надо нам указывать извне. И самое неприятное, пожалуй, в этой ситуации, когда наши недобропорядочные соотечественники, которые убежали, сегодня из-за рубежа призывают к санкциям. К санкциям против кого? Против своего народа, против трудовых коллективов, против людей, которые живут и работают в своей стране, создавая блага и развивая свою страну суверенной и независимой.
Наталья Кочанова также встретилась с председателем Совета Федерации России. Валентина Матвиенко подчеркнула важность доведения белорусским спикером объективной информации о ситуации вокруг Беларуси до широкой мировой общественности.