Наталья Кочанова: глобальная миссия женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы

Спикер верхней палаты парламента заявила, что глобальная роль женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы. Наталья Кочанова также рассказала о ситуации в нашей стране, подчеркнув, что, вопреки стараниям и ухищрениям недоброжелателей, белорусы выстояли.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы подписали уже не одно обращение к международным организациям: дайте нам спокойно жить и развиваться, так, как мы живем и развиваемся, самостоятельно. Не надо нам указывать извне. И самое неприятное, пожалуй, в этой ситуации, когда наши недобропорядочные соотечественники, которые убежали, сегодня из-за рубежа призывают к санкциям. К санкциям против кого? Против своего народа, против трудовых коллективов, против людей, которые живут и работают в своей стране, создавая блага и развивая свою страну суверенной и независимой.