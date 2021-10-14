«Зачем нам завозить яблоки по импорту». Анатолий Исаченко принял участие в закладке сада в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Неформальные методы работы с молодежью – залог воспитания патриотов своей страны. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время акции по закладке яблоневого сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 700 саженцев оказались в распоряжении Марьиногорского аграрно-технического колледжа. Они станут учебным пособием для студентов. Теорию по посадке ребята уже прошли. Опытом поделился глава крестьянского хозяйства из Молодечненского района.

В новом саду будет несколько белорусских сортов яблонь. Во время учебной практики студенты смогут изучать их отличия, а также определять наиболее эффективные способы выращивания. К посадке подключился и Анатолий Исаченко. Вице-спикер Совета Республики подчеркнул, сегодня молодежь необходимо ориентировать на выбор рабочих профессий, в том числе аграрного профиля.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Во-первых, мы осуществляем посыл главы государства, что при каждой школе, при каждом училище должен быть небольшой сад, небольшой огород, чтобы дети могли видеть, что булки растут не на деревьях, образно говоря. На самом деле мы проводим эту акцию по посадке сада, чтобы студенты, учащиеся колледжа правильно, технологично осуществили посадку сада. Здесь применено несколько технологий посадки, чтобы в дальнейшей своей учебе они могли видеть и понимать, что – лучше, что – хуже. Или наоборот – для каждой местности должно соответствовать свое. Что касается в принципе плодоводства в Республике Беларусь – это очень перспективная отрасль, она развивается. Но, на мой взгляд, надо придавать этому направлению еще большую динамику. Зачем нам завозить яблоки по импорту, если мы можем в принципе обеспечить страну своими яблоками? Сегодня на выставке вы видели, какие прекрасные яблоки, которые выращены у нас.

Арсений Сафонов, заведующий лабораторией плодопитомника Марьиногорского аграрно-технического колледжа:

Достаточно техники, химикатов. Готовы обеспечить полностью сад уходом. Все-таки студентам он нужен, так как это переломный период на нашем плодопитомнике. У нас более старые схемы посадки, все-таки не тот уход. И сорта у нас, соответственно, тоже поменялись.

Игорь Абрамчик, глава крестьянского хозяйства «Спартан-агро» Молодечненского района:

Кроме того, что объяснили сейчас, мы написали свои рекомендации. Также поделимся секретами защиты и выращивания, обрезки. Думаю, у ребят получится, потому что все подошли к этому делу с энтузиазмом.