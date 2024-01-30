О чём договорились Минск и Москва? Эксперты анализируют итоги заседания Высшего госсовета

Уникальный формат. Союзное государство демонстрирует завидную жизнеспособность даже в атмосфере нарастающих рисков и угроз со стороны Запада. Более того, идет непрерывный интеграционный процесс – весьма успешный и эффективный. Прямым подтверждением тому стало прошедшее в Санкт-Петербурге заседание Высшего госсовета. Его итоги сейчас детально анализируют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое пристальное внимание, понятно, экономике. В частности, дальнейшему укреплению единого экономического пространства и снятию оставшихся препятствий в торговле. В этой связи накануне был одобрен целый ряд важных решений и документов. Подробности в материале наших корреспондентов. Беларусь и Россия сегодня могут производить широкий спектр товаров: от микроэлектроники до космических технологий. Но то ли еще будет, утверждают в Институте физики в Минске. Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года накануне утверждена в Санкт-Петербурге. И здесь, в лабораториях, уже вносят свою лепту в общий успех. Год назад приступили к реализации совместного белорусско-российского проекта. Высокоточная оптика, лазеры – это их конек.

Сергей Гапоненко, директор Института физики НАН Беларуси:

Программа нацелена на создание определенного технологического превосходства Союзного государства, на создание, обеспечение его технологической независимости в области фотоники. Сегодня фотоника – это область достаточно сильной конкуренции, где концентрируется большое число инноваций и большое количество высоких технологий. Тандем ученых и предприятий способен покорять новые высоты. Беларусь стала атомной державой. С конвейера уже сошел первый трамвай, созданный в рамках союзной интеграции. На подходе союзный станок для обработки металлов. Новые возможности окрыляют на перспективные проекты в других сферах, например, строительстве самолетов. А ведь односторонние ограничительные меры Запада предполагали удушение экономик. Но получилось с точностью до наоборот. Не учли крепость союзных связей. Партнеры пересмотрели свои промышленные возможности, сверили программы по импортозамещению и теперь идут вперед к технологическому суверенитету. Накануне подписаны документы о развитии микроэлектронных технологий, электронного машиностроения, о единой промышленной политике. Аналитик БИСИ о Союзном государстве: насколько хорошо мы сработаем, будет зависеть только от нас. Читайте здесь. Ароматные изделия этого предприятия из Могилева давно приглянулись российскому покупателю. Сегодня готовят очередную партию к отправке. Белорусский хлеб ждут в Смоленске, Калуге, Туле, Рязани. География поставок за последнее время значительно приросла. Южно-Сахалинск, Владивосток и Хабаровск.

Марина Плахоцкая, начальник производственного участка предприятия булочно-кондитерской компании:

Благодаря тому, что на производстве оборудована шоковая заморозка, мы можем себе позволить экспортировать продукцию далеко. Доля экспорта хлебобулочной продукции в Российскую Федерацию из всей поставляемой, не только в ближнее зарубежье, но и в дальнее зарубежье, составляет 85 %. Причем мы постоянно расширяем географию наших поставок. И это только единичный пример из большой экспортной корзины Беларуси. Товарооборот уверенно идет вверх. Реализация союзных программ дает плоды. Беларусь обновила исторический максимум торговли с Россией по итогам 2023-го – Лукашенко. От Южного до Северного полюса. Насыщенные переговорные дни в Санкт-Петербурге еще больше раскрыли возможности, перспективы развития Союзного государства. Подписана новая дорожная карта на три года. «От Южного полюса до Северного». Лукашенко поделился результатами проделанной с Путиным работы.

Союзное государство может стать примером не только для СНГ, но и других объединений, как строить отношения, отмечают эксперты. Два независимых государства ведут плодотворную работу и подставляют друг другу плечо в сложную минуту, какие бы барьеры ни выстраивали оппоненты. «Будет действовать как единое целое». Мнение эксперта о создании медиахолдинга Союзного государства.

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ, кандидат политических наук:

Президент пару недель назад обозначил, что мы ходим по тонкому льду. Речь идет о том, что мир сложно переходит от однополярного порядка к многополярному. Страны-сателлиты однополярности активно сопротивляются. Такие страны, как Беларусь, будут подвергаться дополнительному воздействию. Нам остается лишь доверять нашим политикам, нашим союзникам, а также спокойно относиться ко всему информационному шуму, который будет, к сожалению, возникать как вокруг белорусских выборов, так и российских. Равные условия для деятельности предприятий, ликвидация барьеров во взаимной торговле. Главное желание – идти навстречу друг другу и набирать скорость. Активнее реализовывать договоренности в той же логистике перевозок белорусских экспортных товаров через российские порты, развитии железнодорожной инфраструктуры. Десятки миллионов тонн грузов уже переориентированы с балтийских государств на Санкт-Петербург, Мурманск, черноморские порты. Лукашенко на встрече с Путиным: необходимо устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров.