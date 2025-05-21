Будущее журналистики – в Беларуси наградили победителей областных этапов конкурса «Ты в эфире»

Заключительный этап Республиканского конкурса «Ты в эфире» объединил более 100 юных журналистов из разных уголков Беларуси – победителей и призеров областных этапов. Ребята уже проявили свои таланты на заочном этапе, следующий шаг – участие в очном испытании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоговые соревнования проходили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи – таким образом организаторы дали молодым талантам шанс заявить о себе. Ребят ожидали мастер-классы от опытных журналистов и экспертов медиа. Творческие задания, где каждый из финалистов смог проявить свои способности и креативность. На суд жюри были представлены разноплановые работы: от интересных репортажей до оригинальных интервью.

Милана Новацкая, учащаяся средней школы № 26 Минска имени З. Г. Колобанова: Наш проект называется «Гонар». Там мы говорим о ценностях Беларуси, нашего народа, про природу, культуру, нашу столицу. Мы работали в команде всем нашим медиацентром.

Виктор Филипенко, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Очень часто для телевизионного эфира важна личность человека, которая выходит к нам с каким-то интересным текстом, информацией, полезными знаниями. И эти красивые молодые лица, которые сегодня принимают участие в таком конкурсе, как «Ты в эфире», это будущее нашей белорусской журналистики.

Кульминацией встречи стало награждение победителей. Итоги республиканского конкурса «Ты в эфире» подвели в пяти номинациях – «Фоторепортаж», «Видеоматериал», «Подкаст», «Интернет-блог» и «PR-текст».