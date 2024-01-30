Беларусь обновила исторический максимум торговли с Россией по итогам 2023-го – Лукашенко

Необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров и ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок. Об этом 29 января заявил Александр Лукашенко во время заседания Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его итогом стало утверждение новой дорожной карты на ближайшие три года.

В основе программного документа из 11 разделов – продолжение работы по укреплению единого экономического пространства и снятию оставшихся препятствий в торговле. В целом сотрудничество между Беларусью и Россией развивается плодотворно. Есть некоторые пробелы, но все поправимо, и в ближайшее время совместные усилия будут направлены на их устранение. О результативности союзной интеграции говорят показатели товарооборота. Более 50 миллиардов долларов – исторический максимум. Такова предварительная оценка итогов 2023 года.