Беларусь обновила исторический максимум торговли с Россией по итогам 2023-го – Лукашенко
Необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров и ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок. Об этом 29 января заявил Александр Лукашенко во время заседания Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его итогом стало утверждение новой дорожной карты на ближайшие три года.
В основе программного документа из 11 разделов – продолжение работы по укреплению единого экономического пространства и снятию оставшихся препятствий в торговле. В целом сотрудничество между Беларусью и Россией развивается плодотворно.
Есть некоторые пробелы, но все поправимо, и в ближайшее время совместные усилия будут направлены на их устранение. О результативности союзной интеграции говорят показатели товарооборота. Более 50 миллиардов долларов – исторический максимум. Такова предварительная оценка итогов 2023 года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами. Владимир Владимирович за 10 месяцев называл цифру больше 40 миллиардов долларов, но если взять в целом год, товары и услуги – 54 миллиарда долларов примерно будет. Это действительно исторический максимум. Достижение высоких показателей – во многом результат выполнения мероприятий 28 союзных программ, в рамках которых приняты принципиальные решения. Но, конечно, нам предстоит выработать общие критерии оценки эффективности их реализации. И ключевым на сегодняшнем заседании являются доклады наших правительств о выполнении основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Мы также утвердим новый программный документ на очередной трехлетний цикл. Этот цикл предполагает продолжение работы по укреплению единого экономического пространства, снятию оставшихся препятствий торговли.
Отдельно Александр Лукашенко остановился на главной задаче в промышленной сфере. Речь о сотрудничестве по линии импортозамещения. Союзниками проделана большая работа. Но на достигнутом останавливаться нельзя.
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