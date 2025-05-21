Жене Байдена грозит уголовное дело за жестокое обращение с мужем – адвокат Террелл

Жене экс-президента США Джо Байдена Джилл Байден может грозить возбуждение уголовное дела за жестокое обращение с супругом, пишет РИА Новости.

В одной из соцсетей был поднят вопрос о том, что Джилл Байден, осознавая наличие проблем со здоровьем у супруга, продолжила желать его баллотирования на пост президента Штатов. «Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?», – так отреагировал на публикацию сотрудник Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, адвокат по гражданским правам Лео Террелл.

18 мая стало известно, что у Байдена выявлен рак простаты в агрессивной форм.

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