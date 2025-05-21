В Бресте планируют проложить 25 километров новых дорог в 2025 году

В Бресте в 2025 году значительно увеличат объемы капитального ремонта дорог, а также планируют проложить 25 километров новых. Это касается сектора частной застройки и новых микрорайонов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. При строительстве используются как традиционные, так и новые технологии. В частности, бетонное покрытие более удобно в обслуживании и долговечнее.

21 мая в Бресте открыли участок магистрали, который служит продолжением объездной со стороны крупнейшей развязки – Западного обхода. Это позволит значительно разгрузить город в часы пик, а также выстроить комфортную логистику для транзитного транспорта через международные пункты пропуска «Брест» и «Козловичи». Кроме того, улучшит сообщение между новым микрорайоном и центром города.

Игорь Косенков, директор управления капитального строительства Бреста:

Вобрал в себя все современные технологии: светофоры, велодорожки, пешеходные дорожки. Будет связывать Западный обход: Варшавское кольцо, въезд из Европы и дальше будет связывать существующие и новые кварталы.

Кроме того, развитие юго-западного микрорайона Бреста включает запуск новых маршрутов общественного транспорта, строительство школы на тысячу мест, а также в перспективе – бизнес-центра и выставочного комплекса «БрестЭкспо».