Аналитик БИСИ о Союзном государстве: насколько хорошо мы сработаем, будет зависеть только от нас

От Северного до Южного полюса – новые торговые пути и обеспечение технического суверенитета. Союзное государство – ориентир не только для СНГ, но и других интеграционных объединений. Эксперты обсуждают итоги прошедшего в Санкт-Петербурге Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заседании определили курс дальнейшего развития Союзного государства. Озвучены опорные точки роста экономики. Это прежде всего дальнейшая промышленная кооперация и рост товарооборота, который уже преодолел исторический максимум. На ближайшие три года утверждена новая дорожная карта.
Беларусь обновила исторический максимум торговли с Россией по итогам 2023-го – Лукашенко.
Впереди дальнейшая реализация союзных программ. И если в прошлые годы односторонние ограничительные меры Запада стали своего рода стимулом к пересмотру собственных возможностей (активизировали внутренний промышленный потенциал двух государств), то уже сегодня стороны говорят не только о замещении критически важных отраслей. Переходим на стратегический уровень – ищем точки отсчета эффективности реализации программ промышленной кооперации и импортозамещения.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Очевидно то, что программы по импортозамещению выросли в количестве и, соответственно, растут в качестве, как раз и свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. И важно не зацикливаться на каких-то цифрах и видеть свои достижения меньше или больше, а двигаться в том направлении, которое для нас важно. И это направление также прозвучало – это технологический суверенитет.
Год 2024-й. Мы переходим в совершенно иное качество, поэтому он и называется Годом качества. Потому что наши союзные программы, программы по импортозамещению, весь тот блок вопросов и направлений, которые мы проработали, начинает работать уже сам по себе. Это система, которая сама настраивается. И 2024 год – мы прощаемся с рефлексией и переходим на стратегический уровень. Насколько хорошо мы сработаем, будет зависеть только от нас.
Беларусь и Россия сегодня могут производить широкий спектр товаров: от микроэлектроники до космических технологий. Чтобы зависеть только от своих возможностей, прорабатываются транспортные маршруты, рынки сбыта. Союзное государство прошло путь становления. И сегодня на фундаменте исторических ценностей выстраивает свое будущее.
Читайте также:
Лукашенко на встрече с Путиным: необходимо устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров
В Санкт-Петербурге состоялось заседание ВГС. Какие вопросы были на повестке?
ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина как кандидата в президенты