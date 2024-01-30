Аналитик БИСИ о Союзном государстве: насколько хорошо мы сработаем, будет зависеть только от нас

От Северного до Южного полюса – новые торговые пути и обеспечение технического суверенитета. Союзное государство – ориентир не только для СНГ, но и других интеграционных объединений. Эксперты обсуждают итоги прошедшего в Санкт-Петербурге Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседании определили курс дальнейшего развития Союзного государства. Озвучены опорные точки роста экономики. Это прежде всего дальнейшая промышленная кооперация и рост товарооборота, который уже преодолел исторический максимум. На ближайшие три года утверждена новая дорожная карта. Беларусь обновила исторический максимум торговли с Россией по итогам 2023-го – Лукашенко.

Впереди дальнейшая реализация союзных программ. И если в прошлые годы односторонние ограничительные меры Запада стали своего рода стимулом к пересмотру собственных возможностей (активизировали внутренний промышленный потенциал двух государств), то уже сегодня стороны говорят не только о замещении критически важных отраслей. Переходим на стратегический уровень – ищем точки отсчета эффективности реализации программ промышленной кооперации и импортозамещения.