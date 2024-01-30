«Будет действовать как единое целое». Мнение эксперта о создании медиахолдинга Союзного государства

Уникальный формат. Союзное государство демонстрирует завидную жизнеспособность даже в атмосфере нарастающих рисков и угроз со стороны Запада. Более того, идет непрерывный интеграционный процесс – весьма успешный и эффективный. Прямым подтверждением тому стало прошедшее в Санкт-Петербурге заседание Высшего госсовета. Его итоги сейчас детально анализируют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Союзное государство показывает свою жизнеспособность в этой атмосфере повышающихся глобальных рисков. Напряжение, которое формируется западными государствами, в первую очередь блоком НАТО и США. И в той ситуации, когда Россию и Беларусь окружают многочисленные санкции, создаются условия, чтобы создать обрушение наших экономик, наши две страны демонстрируют плодотворное сотрудничество в области экономики, культуры, политической сфере. И это сотрудничество приводит к конкретным результатам. Россия и Беларусь приняли решение о создании совместного медиахолдинга, который будет включать существующие средства массовой информации: газеты, радио, телеканалы и будут действовать как единое целое. К тому же Россия и Беларусь защищают общие интересы на международных площадках. В частности, Беларусь готовится принять участие в организациях ШОС, БРИКС.