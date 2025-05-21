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Эстония возведёт электронную стену на границе с Россией

21 мая 2025 06:00
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Пока Эстония тонет в экономическом кризисе, власти страны продолжают лихорадочно возводить «восточную стену», пугая население мнимой российской угрозой. Чтобы окончательно огородиться от соседей, Таллин намерен построить 15 радарных мачт высотой от 12 до 30 метров вдоль реки Нарва на границе с Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония возведёт электронную стену на границе с Россией-2

Они должны стать своеобразной «электронной стеной», фиксирующей всё вокруг с помощью датчиков движения и камер видеонаблюдения. По мнению властей, современные технические решения необходимы для того, чтобы не увеличивать количество пограничных постов. Стройка идет медленно. Известно, что срыв сроков сдачи объекта связан с сокращением финансирования из Брюсселя.

# Граница

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