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Медведев прокомментировал позицию США фразой Мюллера из известного фильма

21 мая 2025 07:08
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Медведев прокомментировал позицию США фразой Мюллера из известного фильма-0

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в рамках вопроса урегулирования конфликта в Украине доверия нет никому, необходимы гарантии. Об этом пишет РИА Новости.

Представители СМИ задали Медведеву вопрос касательно решения конфликта в Украине. Политик, отвечая использовал фразу из к/ф «17 мгновений весны»: «верить нельзя никому». Однако «добрые отношения и диалог абсолютно необходим», – пояснил зампред СБ РФ.

Медведев положительно оценивает процесс диалога Москвы и Вашингтона, подчеркивая при этом обязательность гарантий.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Дмитрий Медведев

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