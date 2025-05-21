На спецпоезда в дни «Славянского базара» уже распродано свыше 1,1 тыс. билетов

На дополнительные поезда, которые будут курсировать в дни проведения «Славянского базара в Витебске», уже продано более 1,1 тыс. билетов. Об этом информирует Белорусская железная дорога.

В профильном ведомстве сообщили, что дополнительный поезд из белорусской столицы в Витебск и обратно будет курсировать с 8 по 14 июля 2025 года, а дополнительный поезд из Витебска до Москвы и обратно – с 7 по 15 июля 2025 года.

Сообщается, что в дополнительные поезда, которые будут значиться в транспортном сообщении в дни «Славянского базара», будут оформлены в стилистике фестиваля. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте БЖД.