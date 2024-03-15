«Нужно живое общение!» Лукашенко рассказал, как противостоять выпадам, связанным с ИИ, интернетом

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По молодежи – я с Боженой согласен: надо говорить искренне и откровенно. Очень нужно живое общение. Живое слово как никогда сегодня нужно, чтобы мы могли противостоять этим выпадам, связанным с интернетом, искусственным интеллектом, TikTok и прочее. Можно с этим TikTok и в интернете с чем-то бороться. Может, и нужно, но мы в целом это не сможем побороть, не сможем. Поэтому надо выработать механизм жизни в этом обществе, в этой ситуации, а дальше посмотрим, как это будет складываться. Нам как никогда нужно это единство, чтобы выстоять, пройти. Слушайте, кто позволит на этом клочке земли жить вот так: мы демократичные и независимые, не в войне – кругом воюют, вооружаются и так далее – не без этого. И у нас по вооружениям и так далее, но не так оголтело, как все вокруг. И знаете, это заноза. Это как в обычной жизни, только на более высоком уровне, поэтому эту занозу попытаются вырвать.

И это не то что вопрос завтрашнего дня, в котором что-то резко изменится. Нет, это путь эволюционных перемен, по которому даже человек, не то что государство идет. И чем плавнее процесс, тем лучше.

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