Наталья Кочанова приняла участие в торжественной церемонии награждения актива столицы

День Конституции для любого гражданина Беларуси – очень важный и знаковый праздник. Мы все вместе создали страну, которой по праву можно гордиться, – отметила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова во время торжественного награждения идеологического актива столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, я счастлива от того, что мне пришлось быть участником непосредственно работы над обновленной Конституцией – внесение дополнений и изменений. Вы знаете, это действительно поистине уникальная была работа, потому что включены были все – огромное количество предложений, которые поступали от граждан нашей страны, а это говорит о том, что люди небезразличны к будущему своей страны.

Ярким финальным аккордом вечера стал праздничный концерт с участием артистов белорусской эстрады.