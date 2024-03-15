Наталья Кочанова приняла участие в торжественной церемонии награждения актива столицы
День Конституции для любого гражданина Беларуси – очень важный и знаковый праздник. Мы все вместе создали страну, которой по праву можно гордиться, – отметила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова во время торжественного награждения идеологического актива столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конституция дает возможности каждому реализовать свои способности и вносить вклад в развитие Беларуси. Минчане, отмеченные сегодня грамотами и благодарностями, – яркий пример искренней любви к Родине. Почетных наград удостоились порядка 300 человек. Это работники столичных предприятий, районных администраций, активисты общественных объединений, медики, учителя.
Татьяна Попко, заместитель директора по учебной работе гимназии № 13 Минска:
Столько сил, труда вложено в каждого учащегося, родителя, педагога. Я считаю, мой долг – воспитывать подрастающее поколение.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, я счастлива от того, что мне пришлось быть участником непосредственно работы над обновленной Конституцией – внесение дополнений и изменений. Вы знаете, это действительно поистине уникальная была работа, потому что включены были все – огромное количество предложений, которые поступали от граждан нашей страны, а это говорит о том, что люди небезразличны к будущему своей страны.
Ярким финальным аккордом вечера стал праздничный концерт с участием артистов белорусской эстрады.