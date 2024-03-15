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Наталья Кочанова приняла участие в торжественной церемонии награждения актива столицы

15 марта 2024 20:02
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День Конституции для любого гражданина Беларуси – очень важный и знаковый праздник. Мы все вместе создали страну, которой по праву можно гордиться, – отметила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова во время торжественного награждения идеологического актива столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова приняла участие в торжественной церемонии награждения актива столицы -1

Конституция дает возможности каждому реализовать свои способности и вносить вклад в развитие Беларуси. Минчане, отмеченные сегодня грамотами и благодарностями, – яркий пример искренней любви к Родине. Почетных наград удостоились порядка 300 человек. Это работники столичных предприятий, районных администраций, активисты общественных объединений, медики, учителя.

Наталья Кочанова приняла участие в торжественной церемонии награждения актива столицы -4

Татьяна Попко, заместитель директора по учебной работе гимназии № 13 Минска:
Столько сил, труда вложено в каждого учащегося, родителя, педагога. Я считаю, мой долг – воспитывать подрастающее поколение.

Наталья Кочанова приняла участие в торжественной церемонии награждения актива столицы -7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, я счастлива от того, что мне пришлось быть участником непосредственно работы над обновленной Конституцией – внесение дополнений и изменений. Вы знаете, это действительно поистине уникальная была работа, потому что включены были все – огромное количество предложений, которые поступали от граждан нашей страны, а это говорит о том, что люди небезразличны к будущему своей страны.

Ярким финальным аккордом вечера стал праздничный концерт с участием артистов белорусской эстрады.

# Госнаграды # общество # Наталья Кочанова

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