Что такое аксиоматика и как она связана с Конституцией – рассказал доктор наук
Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад.
Гражданскому обществу в том числе эти изменения принимать или отвергать. Само понятие мы тоже конституционно закрепили только недавно, хотя Александр Лукашенко об этом говорил давно, но жизнь сама подсказала, когда очень нужно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В свое время я настоятельно предлагал нам определиться. Гражданское общество – нормальное понятие. Но главное – что это такое. На данный момент мы определились. Но я все больше думаю о том: этот вопрос закрыт или нет? Думаю, что нет. Его закрывать не надо. Возможно, появятся новые субъекты гражданского общества. Если идти от жизни – что нас подталкивает сегодня к тому, чтобы этот вопрос закрыть? Ничего.
Александр Радьков, профессор, доктор педагогических наук, сейчас не так публичен, как раньше, но как и раньше небезразличен к судьбе страны. Сегодня внес нотку философии, фундаментальности.
Александр Радьков, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:
Конституцию можно рассматривать как аксиоматику организации жизни и развития общества в одной отдельно взятой стране. Система аксиом – это свод понятий, базовых начальных утверждений и постулатов, из которых с помощью логически выведенных правил выводятся все последующие теории и получаются новые научные результаты. Если в науке удается аксиоматизировать ту или иную область знаний, это считается взлетом человеческой мысли. Например, еще до нашей эры Евклид, вы все помните, аксиоматизировал все известные на то время знания по геометрии. Эйнштейн – теоретическую физику. А когда советский математик Андрей Колмогоров сумел аксиоматизировать теорию вероятности – его сразу признали гением. Это аксиоматизация в науке. Но ведь христианские постулаты и заповеди – это те же аксиомы. И Статут ВКЛ, написанный нашими с вами предками, тоже одна из первых проб поиска аксиоматизации общественных отношений.
Александр Лукашенко:
Много раз слышал про аксиомы, но чтобы аксиоматика – в первый раз. Спасибо за просвещение.
Вот этот мини-диалог еще и демонстрация того, что даже Президент готов учиться и прислушиваться к людям с другим опытом. Некоторым стоит взять пример с главы государства.
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