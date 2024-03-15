Что такое аксиоматика и как она связана с Конституцией – рассказал доктор наук

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад. Гражданскому обществу в том числе эти изменения принимать или отвергать. Само понятие мы тоже конституционно закрепили только недавно, хотя Александр Лукашенко об этом говорил давно, но жизнь сама подсказала, когда очень нужно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время я настоятельно предлагал нам определиться. Гражданское общество – нормальное понятие. Но главное – что это такое. На данный момент мы определились. Но я все больше думаю о том: этот вопрос закрыт или нет? Думаю, что нет. Его закрывать не надо. Возможно, появятся новые субъекты гражданского общества. Если идти от жизни – что нас подталкивает сегодня к тому, чтобы этот вопрос закрыть? Ничего. Александр Радьков, профессор, доктор педагогических наук, сейчас не так публичен, как раньше, но как и раньше небезразличен к судьбе страны. Сегодня внес нотку философии, фундаментальности.