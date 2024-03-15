Мясникович: благодаря внесению в Конституцию поправок 96-го года удалось сохранить мир в стране

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад. Пожалуй, единственное, чего мы не достигли за это время, так это не стали демократичными в понимании демократичных мира сего и не оправдали ничьих, кроме собственных ожиданий. И это достижение! В нынешнем мире даже роскошь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы помним, что значит быть демократичной страной в глазах этого самого Запада – как в начале 1990-х, быть слабыми, бедными, униженными. Потом бегать, как некоторые наши соседи, по площадям, улицам, меняя власть как перчатки, жить по отмашке из Вашингтона... Если выбирать между благосклонностью западноевропейских политиков и качеством жизни белорусов, нашим национальным достоинством и суверенитетом, то выбор очевиден. Как формировался наш путь и что еще нужно сделать, чтобы с него не свернуть, сегодня много говорили. 30-летие Конституции – отличный повод, чтобы, оборачиваясь назад, проанализировать и честно ответить себе на очень многие вопросы. Михаил Мясникович в 1994-м не был в команде Александра Лукашенко, но это ему не помешало год спустя стать главой его Администрации, а после быть премьер-министром, спикером Совета Республики. На его глазах страна формировалась, но определяющим он считает решения, принятые и закрепленные в Конституции в 1996 году.