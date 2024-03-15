Около 600 школьников Минской области получили первые паспорта в торжественной обстановке

Самый главный документ. В Минской области в торжественной обстановке первые паспорта получили около 600 школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это победители районных и областных олимпиад, лауреаты международных конкурсов и активисты – во Дворце Республике собрались 23 школьника. Это умники и умницы со всех районов области и города Жодино. Поддержать их приехали родители и учителя. С новым документом – ответственность за страну, за ее настоящее и будущее. В подарок каждому экземпляр Конституции и сувениры. А еще экскурсия в Национальную библиотеку.

Александр Байгозин, ученик Борисовской средней школы № 8: Мероприятие дало понять, как важно молодое поколение для нашей страны. Уже получаем полные свои права, имеем вес в стране.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Когда говорят: вот у нас какая-то не такая молодежь – надо посмотреть на этих ребят. У нас замечательная молодежь. Целеустремленная, умная, неравнодушная. Глядя на этих ребят, понимаешь, что за будущее нашей страны в более отдаленной перспективе можно не переживать, потому что такие ребята точно не подведут нашу страну.

Активные ребята подготовились ко встрече с губернатором. Пришли со своим подарком. На память презентовали свитшот с логотипом Минской области.